“El público merece una explicación”: Patricia Maldonado teoriza sobre el inesperado final de Sin Filtros

El repentino final del programa de debate político Sin Filtros, de Canal Vive, sigue escribiendo nuevos capítulos y esta vez fue Patricia Maldonado la que teorizo al respecto.

En su programa Las Indomables, la ex panelista de Mucho Gusto y opinóloga de YouTube intento esclarecer la abrupta salida del aire. “Tengo varias versiones respecto a eso”, dijo en un inicio con cierta cautela.

“Mi opinión, para que no se siga especulando más, es que se diga la verdad por dolorosa que sea”, planteó más adelante.

“Un programa así requiere de dinero. Ese dinero viene de auspiciadores”, planteó la mujer, quien dice tener conocimiento de instancias similares. “De repente presionan esa parte de auspiciadores y a los auspiciadores les da julepe”, siguió.

“Es una pena que de repente los auspiciadores tiren el poto para las moras y estén con la gente solamente cuando está bien“, planteó la voz de Qué sabes tú.

Sobre el fin del programa: “El público merece una explicación”

“No ha salido nadie de ese grupo que diga la verdad de por qué ocurrió. Tendría que salir alguien, ¿no?, algún vocero y decir: ‘Oye este programa se termina porque no hay plata, porque sí hay plata, porque no hay panelista, porque no hay panelistas'”, dijo.

“Creo que el público merece una explicación. La explicación no la tengo que dar yo porque no es mi programa. Y como les digo, tengo cinco, seis, siete versiones que no sé realmente cuál es la realidad”.

El cierre de Sin Filtros

Últimamente otros rostros también se refirieron al cierre y armaron sus propias teorías. Por ejemplo, en conversación con ADN, el expanelista René Naranjo no se alejó de lo ya hablado.

“Hay varios factores que influye. Uno de ellos, por supuesto, que es el tema de los auspicios. Las marcas son reticentes a asociarse de manera prolongada con contenidos controversiales“, planteó.

“Va a ser difícil que ese programa pueda sostenerse en el tiempo y pueda generar los ingresos que requiere”, dijo sobre la fórmula que empleó Sin Filtros y que resultó bien por un tiempo.

Por otro lado, el exconductor de Caiga Quien Caiga, Nicolás Larraín, también abordó el hecho. En un diálogo en Radio El Conquistador, la figura de TV apuntó a que parte de lo tiene lugar en las finanzas del espacio.

“No le pagaron a Feito. Feito se enojó y dice ‘¡No me pagai hace tanto tiempo!’. Esa fue la pelea. Feito no animó más y ellos dijeron: ‘Oye, oye, tenemos problemas con Feito, tenemos problemas de plata“, reveló.