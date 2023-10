Gran Hermano ha sido el escenario de un inesperado giro en la relación entre Jorge y Skarleth. La pareja, que había comenzado una relación romántica dentro de la casa estudio, se vio envuelta en una conversación tensa que dejó a la audiencia intrigada sobre el rumbo que tomará su vínculo en el programa.

Skarleth, la joven de 18 años que previamente había salido del programa debido a la pérdida de su abuela, regresó a la casa de Gran Hermano y encontró en Jorge un interés romántico. La relación comenzó con un beso sorpresa y desde entonces, han compartido varios momentos románticos.

Sin embargo, recientemente, la pareja decidió sentarse a conversar para definir los términos de su relación. Skarleth hizo una distinción importante, indicando que ya no son “amigos con ventaja” y que necesitan fortalecer su amistad, una declaración que dejó a Jorge confundido. “Lo que estamos teniendo ahora es una relación“, afirmó Skar.

La discusión se puso cada vez más tensa

Tras ello, la joven influencer de 18 años expresó su deseo de establecer “reglas” para su relación y recuperar la dinámica que tenían antes. Esto llevó a que Jorge le hiciera una pregunta directa: “¿Qué quieres? ¿Que te pida pololeo?“.

La respuesta de Skarleth fue reveladora: “No, escúchame. En vivo dijiste que teníamos una relación que abarca muchas cosas. Y esto que tenemos ahora es una relación seria, y a mí me gustaría…”

Esta declaración confundió aún más a Jorge, quien no estaba seguro de la posición de Skarleth en cuanto a la relación. La joven influencer entonces expresó su descontento, afirmando que Jorge la había estado evitando. “No seas mentiroso, desde que llegué te venías a encerrar a la pieza. Te ibas al sauna, no me hablabas. Me dejabas sola“, sostuvo Skar.

La conversación se volvió tensa cuando Jorge le contestó a Skarleth: “Tú me dejas solo Skarleth, te voy a sepultar de una, déjame contraargumentarte“. Ella respondió preguntando si él estaba “resentido“, a lo que Jorge dijo que no. “Yo veo cosas y cuando me dices yo escupo“, aseguró el ex Mister Chile.

La discusión continuó hasta que la transmisión en vivo en Pluto TV fue interrumpida. “No me da igual, pero no me vengas a reclamar lo que tú haces“, fue lo último que se le alcanzó a escuchar a Skarleth.