“No vamos a ser nada”: Skarleth Labra se sincera sobre su romance con Jorge Aldoney

Skarleth Labra abrió su corazón sobre su relación con Jorge Aldoney y la reciente visita de la expareja de este participante en Gran Hermano, en una conversación con Viviana. La joven de 18 años compartió sus sentimientos y preocupaciones sobre la relación, así como sus emociones en medio de la situación.

Al comienzo, Skar expresó que la relación con Jorge era complicada, y reveló que Jorge había estado a punto de renunciar al programa después de su primer beso. Sin embargo, decidió quedarse en el programa por ella. “No es tan fácil lo que yo siento… Se va a quedar por mí“, afirmó. Ante lo que Viviana le respondió que para Jorge, Skarleth era su apoyo y su pilar dentro de la casa estudio.

“Pero es que ya no es la misma contención. Es que… Está tomando en cuenta otras cosas que se pueden ver mal“, comentó Skar.

El factor de la expareja de Jorge

La joven influencer continuó explicando que la situación se estaba volviendo más compleja, ya que Jorge estaba considerando otros factores que podrían verse mal. Viviana entendió que la relación estaba cambiando y le preguntó sobre la visita de Stephanie, la expareja de Jorge, a la casa-estudio.

Skarleth admitió que su relación con Jorge ya no era la misma. A pesar de que continuaban brindándose apoyo, había factores que la preocupaban, y le inquietaba que Jorge pudiera resultar herido por la situación. Aclaró que, aunque habían decidido seguir siendo amigos, la visita de su expareja y los hechos recientes había generado confusión.

“No vamos a ser nada. Yo le dije ayer que seguíamos siendo amigos. Pero lo que me preocupa es que vino su ex po… Y a mí no me gustaría que le hagan eso a alguien“, dijo Skar.

Skar se arrepintió del beso que se dieron

Más adelante, Slarleth Labra también compartió sus emociones sobre el comportamiento de Jorge durante la visita de Stephanie. Había quedado confundida por las señales contradictorias que había recibido, ya que Jorge le había dicho que no esperara nada de él, pero después se había besado con su expareja en la piscina.

“Pensé ‘ya, le dejó las cosas claras’… Y después se acostó con ella (…) ¿Sabes que hubiese querido? Que no me haya dado ese beso y que siguiéramos siendo como antes“, sostuvo Skar.

Por último, en el capítulo reciente, Jorge y Skarleth debieron dar su consentimiento después de acostarse en la misma cama. Pero ella decidió no darlo.