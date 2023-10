“Es muy fácil perder la sensibilidad”: Will Smith responde a la revelación que Jada Pinkett hizo sobre su matrimonio

El matrimonio de Jada Pinkett Smith y Will Smith ha sido tema de intensa discusión en los medios de comunicación. Esto después de que Jada revelara en una entrevista con NBC News con Hoda Kotb que habían estado separados durante más de siete años. La entrevista de la actriz arrojó luz sobre la situación sentimental de la pareja y desencadenó una respuesta por parte del actor.

La revelación de Jada sobre su separación y los detalles sobre su vida conyugal provocaron una discusión pública sobre el matrimonio de la pareja de actores. La separación, según Jada, se produjo seis años antes del controvertido incidente en los Premios de la Academia en 2022. Uno en el que Will Smith abofeteó al comediante Chris Rock.

La carta de Will al New York Times

Will Smith, en respuesta a la entrevista de Jada, envió una carta al New York Times. En ella expresó lo que provocaron en él las revelaciones de su esposa. “En un correo electrónico al New York Times, Smith expresó que las revelaciones de Pinckett Smith sobre su matrimonio en sus memorias ‘lo despertaron’“, consignó Variety.

Así, el actor expuso que entonces “se dio cuenta” que “su ahora exesposa ‘había vivido una vida más al límite’, y que además ‘es más resistente, inteligente y compasiva’ de lo que había imaginado“Igualmente, Will Smith declaró que “cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional“.

Finalmente, en relación con la anterior y acerca de su situación matrimonial con Jada Pinkett, Will Smith sostuvo que “es muy fácil perder la sensibilidad ante sus matices ocultos y su belleza sutil“.