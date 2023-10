¿De nuevo eliminada? Carlalí protagoniza divertida campaña publicitaria con nefasto resultado

La conocida figura de la televisión chilena, Carlalí Villalba, volvió a la pantalla, esta vez como parte de la nueva campaña publicitaria del cableoperador online Zapping. Ella, reconocida por ser la primera eliminada en un reality show en Chile, ha protagonizado una serie de anuncios que promueven el humor y que serán lanzados en los medios digitales y en la televisión.

En estos divertidos anuncios, podemos ver cómo Carlalí es eliminada casi de inmediato al comenzar su “encierro” en la casa estudio. Este guiño humorístico hace referencia a su participación en Protagonistas de la Fama, el primer reality show chileno, donde fue eliminada después de tan solo 10 días de confinamiento.

Lo que dijo Carlalí tras su participación en este spot publicitario

Sobre su participación en esta campaña publicitaria, en conversación con Publimetro, Carlalí Villalba comentó: “Me divierte mucho. Hay que reírse de uno mismo y de las experiencias que se han vivido en la vida. Y cuando me hicieron esta invitación, me reí“.

Además, Carlalí se mostró contenta por el cariño que aún recibe de sus seguidores en las redes sociales. “Me sorprende que 20 años después, la gente aún se acuerde de mí, se acuerdan con cariño. Hacen memes, me piden que entre a un reality o al otro. Me llega mucho cariño“, afirmó.

Carlalí Villalba estuvo alejada de la televisión durante un tiempo considerable después de su participación en Protagonistas de la Fama. Después de estudiar periodismo, trabajó en Canal 13 y en algunos programas de Televisión Nacional de Chile (TVN). Su última aparición pública fue en Aquí Somos Todos, un programa de Canal 13, donde desempeñó el papel de reportera y periodista en terreno durante el año 2021.