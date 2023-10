“¡Apareció el papito corazón!”: Marité Matus destrozó a Arturo Vidal con crudos mensajes

Marité Matus no cesa en sus dardos contra Arturo Vidal. Y ahora, en un nuevo capítulo de esta guerra, lanzó crudas declaraciones en sus redes.

Resulta que todo partió esta vez porque el King compartió una llamativa noticia en su Instagram: “Madre es condenada a cinco días de cárcel por negar visitas al padre de su hija en Talcahuano”.

Una información que el futbolista acompañó con un texto propio, donde indicó que “todos los padres tenemos el mismo derecho”.

La publicación desató la ira de su exmujer. Y respondió con todo utilizando la misma vía, señalando con ironía que “¡apareció el papito corazón hablando de derechos!”.

Marité versus Arturo Vidal

La rubia manifestó que “¡el derecho es de los niños, los cuales vulneras cada vez que puedes! Como: dejarlos plantados, mentirles (diciéndoles) que estás en Brasil (cuando estás en Chile), cuando te piden que vayas a fútbol y tienes otras prioridades…”.

Y agregó “¡cuando hay que pagar la pensión y no lo haces! Cuando te pido que por una vez lo lleves al psicólogo y te equivocaste y te fuiste para otro lado. Podría seguir… Vulneras hasta el derecho a la salud de tu hijo mayor, ¡y tú sabes a lo que me refiero!”.

Frente a esto, la figura de La Roja arremetió. Y lo hizo mostrando un mail que daba cuenta de que sería Marité quien no lo dejaba ver a sus retoños.

“Desde que estoy en Chile he solicitado innumerables veces poder pasar tiempo con mis hijos, lo cual se me ha negado siempre… hoy quise pasar tiempo con ellos y nuevamente no me lo permitieron”, dijo.

Luego, añadió que “a mis hijos nunca les ha faltado nada y si la gente supiera la verdad, y todo lo que he dado por y para ellos, entenderían que el malo aquí no soy yo”.

Esto no hizo que Matus callara. Y contestó con un el mismo pantallazo, amenazando que “me encantaría que lo escribieras tú y no tu asistente. ¿Y si muestro yo todos los mails?”.

Una guerra más que desatada, que suma un capítulo más de odio total entre Marité Matus y Arturo Vidal donde, lamentablemente, sus hijos permanecen al centro del conflicto.