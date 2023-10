“No sé cuáles son tus reales intenciones”: Raimundo y Bambino protagonizan tenso cara a cara en panel de “Gran Hermano”

En una noche llena de emociones y tensiones, en Gran Hermano se vivió un intenso momento este lunes. Dos exparticipantes, Raimundo Cerda y Fernando “Bambino” Altamirano, se enfrentaron en un cara a cara para discutir su relación con Alessia Traverso. Sin embargo, su enfrentamiento finalmente se dirigió hacia Sebastián Ramírez.

Raimundo y Bambino no tuvieron la oportunidad de conocerse dentro de la casa de Gran Hermano, pero ambos compartieron algo en común: sentimientos por Alessia Traverso. Alessia había iniciado un romance con Bambino al principio del programa, pero la relación se interrumpió cuando él fue eliminado. Además de que fuera de reality tampoco funcionó.

Mientras que, después de su regreso a la casa a través del repechaje, Alessia se acercó a Raimundo, incluso expresando que le gustaba. Su cercanía culminó en un romántico beso cuando Raimundo se vio obligado a abandonar el programa hace unas semanas.

El lunes marcó el comienzo del segundo proceso de repechaje en el reality, lo que llevó al encuentro de estos dos exparticipantes en el estudio. El panel del programa, encabezado por Nicolás Quesille, propuso un cara a cara para aclarar las cosas.

El tenso cara a cara entre Rai y Bambino

Bambino tomó la palabra primero, expresando su deseo de que Alessia y Raimundo puedan tener una buena relación si él regresa a la casa. “Mucho gusto, no te conocía. Nada, te deseo lo mejor si te toca entrar. Decirte, aclararte que lo mío que pasó con Alessia ya es una etapa cerrada, te deseo lo mejor con ella, si les resulta bien y si no bien también. No olvidemos que esto es un juego”, dijo Fernando Altamirano.

“Y si te toca ir, aprovecha tu oportunidad. Creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad. Y nada, dale con todo“, añadió.

Raimundo, a su vez, respondió de manera calmada y abierta. “Por mi parte lo mismo, tampoco te conozco, por ahí he escuchado algunos comentarios. Se han dado a conocer tus valores como persona, pero realmente yo no te conozco a ti. Entonces por lo mismo hay que darle el tiempo a cada uno para conocerse“, afirmó.

Tras ello, Rai le expresó a Bambino, que “si tú estás bien y tú quieres que esté todo bien va a estar todo bien adentro. También había escuchado que querías dejar unas cagadas por ahí…“.

Más adelante, se mencionó que Bambino había considerado vender el anillo que le regaló a Alessia durante su estadía en “Congelado”, cuando regresó a la casa después de haber sido eliminado. Y enseguida, Raimundo agregó: “No te conozco, no sé cuáles son tus reales intenciones, nos podríamos conocer, vamos a ver ahí (…) Solo he escuchado de ti ciertas cosas que no han sido de mi agrado. Pero por lo mismo, no te conozco como persona“.

Al final de su intercambio, Bambino enfatizó que “solamente voy con una persona en la mira no eres tú ni Alessia, es el Seba“. Esto se debía a ciertos comentarios y situaciones que habían surgido en la casa, en las que Sebastián Ramírez trato a Fernando Altamirano de “planta” para burlarse de él.