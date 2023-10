Cristian Castro, el reconocido cantante mexicano, reveló en una entrevista reciente su fascinación por el mimetismo lingüístico al entrar en contacto con diferentes culturas. El artista confesó que cuando visita otros países, le gusta adoptar los acentos y las palabras locales. E incluso, reveló, por ejemplo, que en Argentina, tiene un localismo preferido.

En una entrevista con Julio Leiva en el espacio Caja Negra de Filo News, Cristian Castro compartió su experiencia de sentirse como un auténtico habitante del país que visita. En sus palabras: “La gente está criticando mucho el acento, el mimetismo con los países es algo muy principal, es una necesidad tremenda que tengo llegar a Argentina y sentirme un argentino“.

“Voy a Colombia y no me reconocerías, y creo que si voy a España tampoco me reconocerías. Me gusta mucho mimetizarse, voy a Guate y soy un guatemalteco“, añadió después.

Su palabra favorita en Argentina

El cantante destacó que este mimetismo lingüístico lo lleva a investigar y explorar a fondo los acentos y las palabras del lugar en el que se encuentra. Le gusta aprender y adaptarse a la manera en que la gente habla en diferentes regiones, lo que considera una experiencia fascinante.

“Me gusta investigar acentos, no sé por qué es una fijación que tengo, Mi sistema automáticamente investiga el acento donde estoy, investiga palabras, por eso me gustó estudiar letras. Los acentos me parecen muy interesantes“, afirmó.

Cuando se le preguntó sobre su palabra favorita en Argentina, Cristian Castro respondió con humor: “Bueno, orto, me encanta“. Una declaración que provocó risas en la entrevista y resaltó su disposición para abrazar la cultura y el lenguaje de su entorno, incluso si eso implica utilizar palabras bastante coloquiales.