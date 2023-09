“Vamos a contratar un sicario, sabemos que tienes familia”: Arturo Longton revela que dejó “Gran Hermano” tras recibir amenazas

Arturo Longton fue uno de los protagonistas del último episodio de El Purgatorio. En el programa conducido por Nacho Gutiérrez, el exchico reality desclasificó los verdaderos motivos de su salida de Gran Hermano Chile, donde era parte del panel que comentaba el reality. Así, en estelar de Canal 13, reveló que renunció debido a las amenazas que recibió.

Lo primero que hiz al ser consultado por su salida de Gran Hermano, fue desmentir que esta se debiera por Tierra Brava. “Nunca renuncié por Tierra Brava, el reality que va a hacer Canal 13. O sea, aclararlo más que nada por la gente de Chilevisión que cree que yo me fui por eso. Jamás fue el motivo“, sostuvo. Sin embargo, cuando Angélica Sepúlveda, la otra invitada de la noche, le preguntó si iba a llegar al reality de Canal 13, él respondió: “No sé. No lo sé“.

Más adelante, Arturo Longton expuso cómo se dio su salida del reality de Chilevisión. “Es bien potente la razón. No es un razón así liviana. Yo nunca me sentí muy cómodo en el rol que tenía, porque tenía poco espacio para hablar y cada vez como que me iba sintiendo más reprimido. No era yo. Estaba perdiendo como la chispa. La gracia que de repente en unos momentos tengo“, afirmó.

“Yo ya no sentía que lo estaba pasando muy bien en el panel, porque no opinaba, y cuando opinaba era muy anti-popular. Los personajes del reality que a mí me gustaban, eran los que se iban eliminados todas las semanas. Entonces, defendía a los que nadie quería. Mi opinión era distinta con respecto a lo que el público quiere“, añadió.

“Te vamos a agarrar a balazos”

Posteriormente, dio a conocer la real razón de su renuncia a Gran Hermano. “Cuando en el panel ya no estaba tan cómodo. Independiente de eso, dije ‘esta es buena pantalla, lo voy a bancar igual, porque es un buen trabajo, prefiero estar acá que estar en mi caso viendo tele’, declaró.

“El tema fue que la exposición que estaba teniendo como panelista no ameritaba, en lo poco que hablaba, las amenazas que empecé a recibir por redes sociales. Empezaron a ir escalando de manera muy progresiva y muy fuerte”, complementó.

El exchico reality contó que recibió 10 amenazas de muerte y que en una le dijeron “te vamos a agarrar a balazos“. Mientras que, en otra le advirtieron que “vamos a contratar un sicario, sabemos que tienes familia“. Al respecto, Arturo Longton comentó: “Yo sé que son muchas amenazas vacías. Pero llega un momento, en la que de 10 una puede ser cierta. Entonces yo dije ‘¿soy un simple panelista y me voy a estar exponiendo a esto? Me voy po hueón’“.

Finalmente, Arturo Longton señaló que “a mí me estaba dañando (…) Llego al departamento y reviso, te juro que me puse a llorar. Me dio como una crisis de angustia. Y son testigo varias personas que son amigas mías. Y yo al otro día no estaba bien. Entonces dije, ‘me tengo que ir, porque no me está haciendo bien esto y no tengo por qué exponerme’“.