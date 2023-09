“Estoy devastado emocionalmente”: Rubén saca la voz tras acusación en Gran Hermano y reafirma inocencia

Sacó la voz. Rubén Gutiérrez de Gran Hermano decidió al fin hablar respecto a la acusación de abuso que hizo que lo expulsaran del reality.

Y lo hizo a través de un comunicado, donde el participante reafirmó su inocencia y dio cuenta de su estado actual, tras ser sacado del encierro.

“Estoy devastado emocionalmente”, indicó de entrada, asegurando que la denuncia de tocaciones indebidas de parte de su compañera Scarlette no eran ciertas.

El joven indicó que ha estado, desde que lo sacaron del programa, medicado y en un complejo estado de salud mental, que lo ha mantenido alejado de todos.

El estado de Rubén

El concursante manifestó que “estoy absolutamente destruido, mi imagen y dignidad se ha visto arruinada de manera irremediable estás últimas semanas y me hace sentir terrible lo mal que se ha hablado de mí y las mentiras que han querido instalar durante todo este tiempo”.

Y agregó que “desde que llegué a Chile he estado en aislamiento con mi familia, especialmente mis dos hermanas que

se han preocupado de cuidarme y darme contención, ya que aún me encuentro abatido emocional y moralmente. Todo esto ha sido shockeante para mí, me generó un trauma demasiado grande que aún no logro dimensionar, puesto que todo esto ha removido antiguas heridas, penas e inseguridades. Hoy en día siento rechazo de mí mismo, del contacto físico e incluso me incomoda que mis hermanas me abracen”.

Gutiérrez reveló que “hoy difícilmente puedo mantenerme en pie porque me han quitado todo. Busco fuerzas en quienes creen en mí, en quienes me conocen y saben que soy un hombre honesto, de familia, contenedor, amable, generoso y trabajador, pero por sobre todo positivo”.

“Es por todo lo anterior, que continuaré ausente por un tiempo, para centrarme en sanar. Actualmente, me encuentro bajo medicación para poder sobrellevar esta difícil situación, ya que ni siquiera he podido conciliar el sueño de manera natural”, añadió.

La respuesta de CHV

Frente a esto, el canal decidió emitir un comunicado. Y en él expresaron que respecto “a la situación acontecida entre Scarlette y Rubén en el contexto de Gran Hermano, el Canal aplicó este protocolo con el fin de velar por la salud y el bienestar, tanto física como emocional, de ambos participantes en todo momento”.

Y que “se activaron acciones de apoyo y contención supervisadas por profesionales de la salud enfocadas, principalmente, en las necesidades particulares de cada uno de los involucrados, como así también, del resto de los participantes. Estas medidas de contención, se mantendrán durante todo el tiempo que sea necesario”.

La señal sostuvo que #siguiendo ese mismo protocolo, Chilevisión -tal como lo informó en su momento- suspendió la participación de Rubén en el programa, única y exclusivamente, para dar el necesario espacio entre ambos involucrados y así poder evaluar la situación sin exponerlos públicamente a nuevas situaciones que pudiesen afectarles”.

Finalmente, la estación comentó sobre lo ocurrido que “durante todo este periodo fuera de la casa, Rubén ha contado con las mencionadas medidas de apoyo y contención provistas por Chilevisión”, dejando claro que pese a la expulsión sí le han prestado apoyo.