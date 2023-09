“Acá no te hagai el perro clavado”: Pincoya no aguantó ironías de Seba y lo paró con todo en Gran Hermano

No le aguantó ni una. Pincoya al fin se dio cuenta y no avaló más las conductas conflictivas de Seba, quien regresó en el repechaje a Gran Hermano.

La chilota era amiga del chico reality. Sin embargo, luego de sus tóxicas actitudes con su gran compinche, donde la violentó varias veces, su visión cambió.

Y luego de que reingresara, la actitud de la gran protagonista del programa cambió, a tal punto que incluso se atrevió a enfrentarlo.

Esto luego de que Ramírez una vez más empezara a torear a la joven, mientras Panchito y la Lulo estaban en la cocina, observando.

Pincoya contra Seba

Así, Seba empezó a molestar a Cony con que había dormido mal en la pieza, a lo que su ex le dijo que por qué, si tenía tanta personalidad, no había elegido cambiarse de pieza.

Esto aludiendo a que el chico reality decidió pernoctar en la pieza de los guarenes, y no en la de los Lulos como lo hizo en su primera pasada por el espacio.

“Se me fue la personalidad en estos dos meses”, le lanzó, a lo que Pincoya respondió de una que “bueno, teni que hacerla cortita, más rato cuando vayas al confesionario vota por un par de hueones para que así te dejen libre un colchón po amigo”.

Y le manifestó “sé vivo para tus jugadas” a lo que él comenzó a responderle “no voto a nadie”, lo que terminó haciendo arder a la sureña.

🔴 Pincoya versus Sebastián: Seba se metió con la persona equivocada. #GranHermanoCHV #TheLulosShow #LaResistenciaLulo Pincoya basadísima 🔥 "La pelea no es conmigo y tú sabes (…) pelea con los otros hueones, no te olvides que cuando estabas acá todos te pelaban, no seas… pic.twitter.com/Ldfrts3JA7 — Alee (@SoyAleeOrtiz) September 29, 2023

“La pelea no es conmigo y tú sabes (…) pelea con los otros hueones, no te olvides que cuando estabas acá todos te pelaban, no seas hueón (…) a mí no me vengas con hueas, no te hagas el perro clavado ni la víctima”, disparó.

De esta forma, Pincoya dejó más que claro que, en esta segunda parte, no aguantará que Sebastián sea el mismo personaje insoportable que ha sido siempre, y que de una vez por todas habrá una mujer fuerte que lo frene.