La comedia chilena está conquistando nuevos horizontes en los Estados Unidos. Y esta vez es Lucas Valenzuela, hijo del periodista Iván Valenzuela, quien ha llevado su talento humorístico a las calles de Nueva York. Siguiendo los pasos de destacados comediantes chilenos como Fabrizio Copano, Lucas hizo su debut en el mundo del stand-up comedy en inglés en la ciudad que nunca duerme.

Lucas Valenzuela, de tan solo 22 años, compartió su experiencia en su cuenta de Instagram después de presentarse en el restaurante The Stand NYC. Un club que ha sido elogiado por The New York Times como uno de los 13 mejores lugares de comedia en la ciudad. En su publicación, expresó su felicidad y asombro por la experiencia, destacando la diferencia en el estilo de comedia en inglés.

“Acabo de hacer mi primer chou de stand up en inglés en la vida y puedo decir que fue god (ojito al inglich). Un mundo de diferencia y un montón de talento en el The Stand NYC. Contento como un chesumadre”, escribió Lucas Valenzuela en su cuenta de Instagram.

Cuando Iván Valenzuela habló de su hijo

Iván Valenzuela, orgulloso padre de Lucas, compartió en el año 2021 sus sentimientos mixtos sobre el debut de su hijo en la comedia. “A mí me pone nervioso la idea, pero las veces que lo he ido a ver no pasa ninguno de los fantasmas que yo creo, que es que alguien lo vaya a molestar por ser mi hijo, o que lo vayan a pifiar o cualquier cosa desastrosa“, dijo en Los 5 Mandamientos, programa de Canal 13.

Además, el periodista de Canal 13 reveló que su esposa, Rosario Camacho, fue una gran influencia al alentar a Lucas a seguir su pasión y tomar cursos para desarrollar sus habilidades cómicas. “Lo ayudó a estructurar las historias, para que se suelte arriba del escenario. Para que tenga una experiencia que de otra forma no tendría y que lo va a ayudar para lo que decida hacer en la vida“, contó Iván Valenzuela.