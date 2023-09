Repechaje en “Gran Hermano Chile”: participantes podrán decidir quién vuelve al reality

Las especulaciones poco a poco van quedando atrás en el reality show “Gran Hermano Chile”, ya que durante la noche de este martes la animadora del espacio, Diana Bolocco, dio a conocer algunas de las reglas que tendrá el esperado repechaje del espacio para quienes fueron eliminados.

En ese sentido, uno de los primeros anuncios fue que este domingo 24 de septiembre no habrá eliminado, por lo que no hay placa ni votaciones y todos los participantes que están en la casa tras la eliminación de Alessia -quien se fue este martes por decisión del público- estarán en “Gran Hermano” una semana más.

Jugadores podrán votar en el repechaje

Así, Diana Bolocco le explicó a los jugadores de “Gran Hermano” que además de no haber eliminado esta semana, podrán votar por los dos exparticipantes que quieren que regresen a la casa estudio ubicada en Buenos Aires.

“Ustedes tendrán votos para elegir qué exjugadores reingresan a la casa, es muy importante que no revelen su voto, no se pueden poner de acuerdo ni decir por quién votaron una vez que lo hayan hecho hasta que se produzca el reingreso“, explicó la animadora a los jugadores del reality.

En ese sentido, reiteró que “hasta que reingresen sus excompañeros no pueden revelar por quién votaron, ni por quién van a votar, ni ponerse de acuerdo, si lo hacen no se va a anular el voto, pero sí se les va a entregar una sanción súper importante, así que por favor no lo hagan, tomen su decisión de manera individual”.

La animadora del espacio además señaló que pese a no haber placa, esta semana sí habrá una competencia para definir al líder de la semana, quien “va a tener un beneficio extra en el proceso de repechaje“, el que será anunciado por el propio Gran Hermano en los próximos días.