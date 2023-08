“No soy ese monstruo que el mundo pintó”: Eva Gómez es confirmada para el nuevo reality de Canal 13

Eva Gómez, reconocida por su paso como animadora en el Festival de la Canción de Viña del Mar entre 2011 y 2013, está de vuelta en el mundo televisivo. Esta vez como una de las participantes confirmadas del nuevo reality de Canal 13, Tierra Brava… cosechas lo que siembras.

Una década tras su última participación en el festival, Eva Gómez decidió incursionar en una experiencia completamente distinta. “Me costó mucho tomar esta decisión. Después de haber aceptado animar Viña, es la segunda decisión más difícil que he tomado en mi carrera“, afirmó.

“Pero siento que este año ha sido para mí muy peculiar, lo inicié grabando una película (Noches de sol, pronta a estrenarse). Y pensé que quizá era una buena oportunidad cerrarlo entrando a un reality para poder mostrarme y volver a trabajar en comunicaciones, que es lo que me gusta“, añadió.

Sus hijos la animaron a participar

Más adelante, Eva confesó que sus hijos jugaron un papel importante en su elección. “Ellos me motivaron y me animaron un montón. También me dieron el empujoncito para aceptar Viña hace 12 años, me decían que yo siempre les digo que tienen que ser valientes y que no hay que tener miedo“, expuso.

“Estoy nerviosa, tranquila, contenta y con ganas de aceptar y de tomar este desafío con mucha alegría. Siento que la vida me pone esta nueva oportunidad, con un nivel de exposición semejante, y que seguramente me lo voy a tomar mucho mejor porque estoy más grande. Ahora estoy en el proceso de encontrarme, de volver a ser yo, valorarme y volver a mirar la vida de color de rosa“, complementó.

La animadora enfatizó su disposición a ser honesta y auténtica en el programa. “Van a descubrir todo de mí, porque en El diario de Eva yo era una moderadora y estaba sola. Esto va a ser conocerme de veritas, con luces y sombras, en 360 grados“, aseguró.

“Yo soy buena para echar la talla, divertida, emocional, llorona, con carácter y buena para cantar. También me encanta compartir. Soy súper mamona y muy maternal, buena para andar abrazando a la gente. Bien de piel, buena para apapachar“, agregó.

“Soy un perro muy ladrador pero poco mordedor”

Igualmente, la exanimadora del Festival de Viña confesó que “soy deslenguada, digo lo que pienso, lo que es un bien en extinción y atesoro como gran herencia. Además, soy bilingüe, te puedo mandar a la punta del cerro en español y en chileno. Que se metan con mi familia me enoja y me duele, y ahí me pongo seria. No me sacarán de mis casillas, ni vengo a pelear con nadie, pero soy buena para la ‘chuchá’“.

“No soy ese monstruo que el mundo pintó. Además que yo nunca he tenido un enojo con nadie en la tele, jamás. Por eso creo que se va a desmitificar un poco lo que se dice de mí. Yo soy, como dicen en España, un perro muy ladrador pero poco mordedor. Soy signo cáncer entonces soy llorona, sentida, me duele todo, tengo muchos cambios de emociones”, adicionó.

Posteriormente, acerca de las condiciones que tendrá el reality, la exconductora de Chilevisión expresó: “Me gusta el campo y no le haré asco a nada. El glamour que viví en Viña fueron solo 3 años de mi vida, no es mi realidad. A mí me da lo mismo mi look, soy una galla súper normal. No ando todo el día como en la tele, soy crespa y chascona y ando con pantalones anchos. Me preocupa más pasar hambre y el frío”.

Finalmente, Eva Gómez, quien a sus 52 años entrena regularmente, espera poder demostrar su fortaleza física en las competencias del reality. “Entreno harto todos los días, lo que no significa que sea la más fuerte, pero sí voy a dar lo mejor de mí en las competencias. Probablemente hoy día puedo dar mucho más que hace cinco años atrás. Mi mayor competencia soy yo misma“, cerró.