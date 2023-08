“¿Por qué eres tan amargada?”: Coni Capelli y Jennifer Galvarini protagonizan fuerte discusión

Un tenso momento se vivió recientemente en el Team Lulo. Todo partió cuando Jennifer Galvarini y Constanza Capelli se pusieron a discutir fuertemente, luego de que Coni dejó a la Pincoya hablando sola. Las dos amigas de Gran Hermano Chile protagonizaron un duro desacuerdo tras que la bailarina acudiera donde la chilota para pedirle ayuda.

Y es que Coni Capelli tuvo una pesadilla, en la que un hombre le agredía. Y, por lo tanto, acudió a La Pincoya para que le dijera qué significaba ese horrible sueño. En ese minuto, Jennifer Galvarini empezó a explicarle, pero de repente comenzó el tema Yellow de Coldplay, que le encanta a Constanza. “Amo esa canción. Perdón, necesito escucharla“, dijo Coni. “Puras hueás de canciones“, comentó Pincoya.

Tras ello, Constanza Capelli volvió acudir donde la chilota, sin embargo, ella se había enojado. “No, ya fue Pepa“, le contestó Jennifer Galvarini a Coni. “Ahora te enojaste conmigo, y me quieres hacer pi** (…) ¿Por qué te enojas porque voy a escuchar una canción? ¿Por qué eres tan amargada?“, le cuestionó la joven bailarina a la chilota.

“No soy amargada (…) Es feo, porque yo estaba hablando contigo, y me dejaste hablando sola“, respondió enseguida La Pincoya. No obstante, Coni Capelli insistió en bajarle el perfil al asunto. “Sí, pero es una canción que me gusta, Pincoya. Yo vivo todo el día con música, soy bailarina. Dije: ‘espérate, espérate’, y fui escuchar una canción y volví“, argumentó.

Coni Capelli le pidió más humildad a La Pincoya

Más adelante, Jennifer Galvarini reiteró que “a mí me carga que me dejen hablando sola (…) Lo encuentro feo“. A lo que Coni Capelli replicó con: “bueno, a mí me cargan muchas cosas (…) Pincoya, a ti te carga que no te escuchen, y yo te escucho. Todo el día te escucho. Por un minuto, ten esa humildad de decir: ‘Ya, fue a escuchar una canción, nada más’“.

Pero, Pincoya no dejó de insistir en su molestia. “Me da rabia eso a mí. Me carga que me dejen hablando sola. Porque yo no lo hago, y acá lo suelen hacer“, aseguró. “Ay, no me pongas de mal humor“, respondió Coni Capelli. Frente a lo que Jennifer Galvarini finalmente expresó: “Por eso, no me preguntes nada. Te digo nomás“.