Al más puro estilo Cardi B. El rapero estadounidense 50 Cent no controló su enojo durante un concierto y lanzó un micrófono que no funcionaba, el cual llegó al público presente, dejando una herida de importancia en una fanática.

En concreto, y de acuerdo a lo registrado en videos difundidos en redes sociales, el artista urbano, durante un concierto en Los Ángeles, Estados Unido, la pasada noche de miércoles, se encontraba en el escenario, instante en donde el aparato de sonido comenzó a fallar.

Al no tener una repuesta satisfactoria de su equipo, e inundado con una aparente rabia, 50 Cent no encontró nada mejor que lanzar el micrófono defectuoso hacia la producción, el cual impactó en el público del concierto.

Angry 50 Cent throws mic into crowd, smacking fan in the head. 😯‼️ pic.twitter.com/6LEy8M3E4F

— DramaAlert (@DramaAlert) August 31, 2023