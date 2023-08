Ignacia Michelson revela que es Team Lulo: “Me gusta la Coni”

Durante las últimas horas se filtró que Ignacia Michelson va a ser una de las influencers y famosas que entrará a la casa de Gran Hermano Chile ubicada en Buenos Aires, Argentina. Y la ex Acapulco Shore días previos a esta revelación, conversó con Pamela Díaz acerca de diversos temas, y entre ellos, el reality de Chilevisión, donde incluso eligió a su participante favorita.

Sin embargo, al comienzo Nacha Michelson no ocultó sus críticas al reality de CHV. “Siento que el 13 está más capacitado, que sabe más, porque lo va a hacer Ignacio Corvalán y él sabe hacer bien su pega. Siento que este casting que hicieron para Gran Hermano es bien nefasto. Es fome. Eligieron bien malos personajes. Muy malo el casting“, sostuvo.

Tras ello, la joven influencer estuvo de acuerdo con que justamente por este casting, es que después en la producción de Gran Hermano la han buscado a ella y a otros famosos como Sebastián Ramírez. Y al respecto de su próximo ingreso, Nacha afirmó que llegará a “dejar la cagá. Vengo a ser yo, a pasarlo bien (…) Tal vez hasta me rape“.

No entró a Gran Hermano para irse a Ibiza

Más adelante, al ser consultada sobre los hombres que se encuentran en Gran Hermano, señaló que no tiene interés en ellos. “No me gustan los hueones ricos, porque hay varios guapos. Pero ese hueón del Lucas (Crespo) es nefasto, pero está rico. Al Raimundo lo conozco de afuera, es guapo, pero necesito algo más“, aseguró.

Y en otra instancia de la entrevista, la ex Acapulco Shore le sugirió a Pamela Díaz que se fuera a pasarlo bien en España. “Mira hueona, te digo qué, estay puro hueando. Ándate a Ibiza, ahí está tu hombre, ¿qué estás esperando acá en un pu** chileno? Mira, allá están guapos. Pinches millonarios te invitan a todo, te cortejan como una santa“, dijo.

“Y tú así, mamita te ganaste el premio allá, porque les encantan las latinas (…) Por eso yo no entré a Gran Hermano, preferí ir a Ibiza. Obvio“.

Finalmente, Ignacia Michelson dio a conocer quién es su participante favorita de Gran Hermano Chile. “Mi mejor personaje es la Coni (Capelli). Me gusta la Coni“, cerró.