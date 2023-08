“Hasta me había entusiasmado”: Angélica Sepúlveda explica por qué no llegó a “Gran Hermano”

Durante los últimos días han sonado varios nombres para sumarse a Gran Hermano Chile. Si en un principio el reality de Chilevisión sorprendió con el ingreso de Sebastián Ramírez, en las últimas horas incluso se habla de Ignacia Michelson como una de las futuras participantes. Y una famosa de la que también se rumoreó su posible llegada, fue Angélica Sepúlveda.

Sin embargo, la ex participante de cinco realities en la televisión chilena, y que partió con Granjeras, en el 2005, reveló que la negociación no terminó bien. “No hubo bandera blanca, pese a que fue una oferta bastante buena. Pero no llegamos a acuerdo, no hubo encanto, por ninguno de los dos lados, así que no entré. Hasta me había entusiasmado“, afirmó en un live en Instagram.

Tras ello, Angélica se refirió a los duros comentarios que se han emitido en Twitter, Instagram y Facebook sobre los participantes del reality. “La presión de las redes sociales es fuerte, complicado. Me coloco en el caso de las familias de las participantes que están en ese reality y wow, yo digo pobres papás, porque hay una violencia tremenda contra esas personas“, sostuvo.

“Hay que entender que son un programa, que finalmente está editado, hay mucha mentira, ya que ninguna de las imágenes es completamente cierta. No hay que tomarlo personal“, añadió.

Mencionó quién fue el responsable de que no entrara a Gran Hermano

Más adelante, Angélica Sepúlveda insistió en que “esa cosa de atacar a través de redes sociales, no sé… Me pongo en los zapatos de los papás de esas personas y que lo han pasado mal. Yo dudé en entrar por eso, porque pensé cómo lo hubiera pensado mi papá o mi mamá, porque cada vez que entro a un reality queda la embarrada“.

“Disfruten viendo esos programas, pero no hay que tomarlos como verdaderos“, complementó.

Finalmente, Angélica Sepúlveda dijo con nombre y apellido quién fue la persona responsable de que no llegara a Gran Hermano. “No entré, porque a último momento Carlos Valencia (productor), dijo que no. Esa es la verdad“, cerró.