Fran García-Huidobro afirma que no fue dura con Lucas Crespo porque lo vio “angustiado” y “débil”

Fran García-Huidobro respondió a las críticas de los televidentes sobre su actitud durante la entrevista al recién eliminado de Gran Hermano, Lucas Crespo. Una conversación tras la que a la Dama de Hierro se la acusó de ser condescendiente con el controvertido tiktoker.

La panelista de este reality show salió al frente de las críticas y justificó su comportamiento. “A veces siento que ustedes quieren ver correr sangre. Y apenas corre sangre, rajan a denunciar el programa a las instituciones que ustedes consideran pertinentes“, afirmó la Dama de Hierro en Instagram.

En sus palabras, Fran expresó que es en todo momento “fiel a mi opinión y mis convicciones. Como les he dicho muchas veces, si eso concuerda con ustedes, buenísimo. Y si no, mala suerte no más, ya era“, sostuvo.

“Soy una seguidora absoluta de las redes sociales, y leo cada comentario. Pero eso no me obliga a pensar como ustedes. Yo tengo un rol en Gran Hermano como panelista, no soy la sepulturera de nadie“, añadió.

Lo vio angustiado y débil

Más adelante, sobre la entrevista con Lucas Crespo, García-Huidobro reveló que percibió su vulnerabilidad emocional y por eso decidió no ser más dura con él. “No he visto nunca a un participante salir del reality más angustiado, más débil que a él. Si a ustedes les gusta patear a la gente en el suelo… Bueno, eso habla más de ustedes que de mí“, planteó.

“Yo pregunté todo lo que tenía que preguntarle. Hablamos de Bigote, él habló del desodorante, hablamos de Fran… De todo lo que se suponía que teníamos que hablar con él“, complemente.

Y finalmente, Fran García-Huidobro le envió un mensaje a los televidentes. “Los invito a tomarse Gran Hermano como lo que es: un reality. Y agradecer por supuesto a todos los que me siguen en esta red social, y en todas las demás. Y decirles que voy a seguir haciendo lo que mejor sé hacer: televisión. Buenas noches“, cerró.