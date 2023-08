Jennifer Aniston se confiesa: “Estoy cansada de la cultura de la cancelación”

En una entrevista reciente, Jennifer Aniston lanzó una dura crítica. La actriz estadounidense reconocida por ficciones como Friends y Todopoderoso dijo estar “cansada de la cultura de la cancelación”.

Una frase polémica que llega luego de años en la industria, donde movimientos como el #MeToo han marcado la escena desde 2017 y varios casos de abuso sexual y acoso laboral han salido a la luz.

Así lo aclaró la intérprete, de 54 años, en diálogo con The Wall Street Journal. “Probablemente, me cancelarán por decir eso”, ironizó en el encuentro. “No entiendo lo que significa, ¿acaso no hay redención?”, cuestionó.

Por lo demás, también repasó su experiencia con el otrora productor estrella de Hollywood, Harvey Weinstein. El mismo que fue condenado a 39 años de cárcel en Nueva York después un bullado juicio tras una seguidilla de acusaciones por violación y violencia sexual.

Si bien sus vínculos con Weinstein no alcanzaron un nivel de acoso, sí aclaró que el comportamiento del exsocio de Quentin Tarantino era más que desagradable y conocido en el mundo del espectáculo.

Aniston aclaró que había que “aguantarlo”. Pero también repasó un episodio en concreto: “De hecho vino a visitarme para presentarme una película y recuerdo conscientemente que una persona se quedó conmigo en mi caravana”.

Eso sí, también intentó aterrizar la situación. “No lo sé. No meto a todo el mundo en el cesto de Harvey Weinstein”, agregó en el momento.

La nueva polémica de Jennifer Aniston

Las nuevas declaraciones llegan luego de que Jennifer Aniston también fuera “cancelada” en redes sociales. Todo luego de dar un “me gusta” a una publicación de Jamie Foxx que fue tildada de antisemita.

“No respaldo ninguna forma de antisemitismo. Realmente no tolero el ODIO de cualquier tipo. Punto”, escribió en una de sus historias.

La entrevista también aflora cuando la actriz está en la previa del estreno de un nuevo ciclo de capítulos de The Morning Show, ficción de Apple TV+. Precisamente en esa trama un conductor de noticias es acusado de una conducta sexual inapropiada.