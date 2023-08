“Su humor tuvo 12 mil denuncias en el CNTV”: Lucas indignó con sus explicaciones por maltrato a Bigote y el desodorante

Fue al panel tras su salida de Gran Hermano y, ahí, Lucas Crespo tuvo que enfrentar parte de sus mayores polémicas en el reality de CHV.

Entre ellas, el maltrato a Bigote, que se vio en una repudiable escena donde el tiktoker le agarra el hocico haciéndolo gemir fuertemente, y su violenta pelea con Pincoya, donde le lanzó desodorante.

Dos instantes que indignaron al público a tal punto que generaron más de 12 mil denuncias en su contra en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Un récord histórico para el organismo y que dio cuenta de que, su controvertido paso por el encierro, no tendría ni perdón ni olvido para los televidentes.

Lucas y sus insólitas explicaciones

Así, frente al momento protagonizado con la chilota, donde se le vio todo el rato con el artículo de higiene personal en la mano e incluso le lanzó a su rostro dos atomizaciones, el concursante señaló que fue parte casi que de una rutina cómica.

Y el sacowea de Lucas le tiró desodorante a la Pincoya #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/PjEVkd0IFE — Telebot (@sebalitio) August 15, 2023

“Mi idea era tirar desodorante al piso, lejos de ella. Jamás le iba a hacer daño”, indicó con la mejor cara compungida, para luego soltar que “era una dinámica de humor para calentar el momento”.

Frente a esto, Fran García Huidobro le lanzó un certero “a Viña no vas a ir de humorista”, a lo que Crespo manifestó que “me equivoqué con el desodorante”.

"Era una dinámica de humor para calentar la situación" enfermo culiao — ᘛ⁐̤ᕐᐷ (@fangirlcntitulo) August 22, 2023

Luego, abordó aquella conversación donde se escuchó a Alessia y a Skarleth dar cuenta de su maquiavélico plan para provocar a Raimundo y que terminara golpeándolo. “Me dijeron (en el confesionario) que incito a la violencia… pero era una humorada, jamás iba a pelearme en un reality”, señaló.

🔴 SON UNOS MATONES, LA INTEGRIDAD FÍSICA DE RAIMUNDO CORRE PELIGRO: Skarleth y Alessia hablan de que el grupo tiene preparado provocar a Raimundo para que este golpee a alguien -se da a entender que en la fiesta de hoy- y así se vaya eliminado de #GranHermanoCHV #TheLulosShow… pic.twitter.com/tdtYqI3iHp — Alee (@SoyAleeOrtiz) August 19, 2023

¿Y Bigote?

Respecto a Bigote, Lucas expresó que fue en el aeropuerto donde se enteró de lo ocurrido, que se había visto la imagen de él apretando el hocico del can.

“Encuentro injusto que se me tilde de maltratador en el aeropuerto, que me tilden de maltratador de animales es más fuerte que la cresta”, sostuvo.

Y añadió que, según él, estaba “durmiendo” muy tapado y que “no tengo idea que carajo pasó”, dejando entrever que habría maltratado al animalito “involuntariamente”.

lucas sobre lo de bigote: “estaba durmiendo me pudo haber mordido y le podría haber sacado la mano” si oye#TheLulosShow pic.twitter.com/xQF3c4PtWb — fofi 🪩 (@bonfofi) August 22, 2023

Una declaración que terminó de colmar la paciencia de quienes siguen el programa, que no le creyeron nada de sus palabras y acusaron a la entrevista de “lavado de imagen”.

Pero qué es este lavado de imagen. Ni Imaginacción se animó a tanto. #TheLulosShow — Elquenoaporta (@elquenoaporta) August 22, 2023

“Díganle a Lucas que su “HUMOR” tuvo 12 mil denuncias en el CNTV. Ni el chiste más ordinario en el Festival de Viña logró eso” y “me molesta que digan que lo de Bigote es una reacción natural, porque no lo es, cuando yo he pasado a llevar a mis perros sin querer, siempre les pido perdón después y jamás les he agarrado el hocico hasta que lloran”, comentaron los tuiteros.

Diganle a Lucas que su "HUMOR" tuvo 12 mil denuncias en el CNTV. Ni el chiste más ordinario en el festival de Viña logro eso. #TheLulosShow #GranHermanoCHV — Enzillo (@Enzillo3) August 22, 2023

Me molesta que digan que lo de Bigote es una reacción natural, porque no lo es, cuando yo he pasado a llevar a mis perros sin querer, siempre les pido perdón después y jamás les he agarrado el hocico hasta que lloran — C o n i (@FlyWithMeJoe_J) August 22, 2023

lucas: soy un borita que necesitaba de un desodorante para defenderme no promuevo la violencia no soy maltratador pobre de mi 🥺🥺🥺#TheLulosShow #GranHermanoCHV pic.twitter.com/aOm5c8Bmc4 — 𝒊𝒛𝒛𝒚 (@justduayourself) August 22, 2023

Osea a Lucas lo llaman al confesionario y le llaman la “atención” por incitar a una pelea… y al aire eso no sale… Lucas deja en evidencia que le decían muchas cosas en el confesionario #TheLulosShow @MichaelRoldan — Emanuel Escobar (@EmanuelEscobarE) August 22, 2023

De esta forma, los descargos de Lucas en el panel no convencieron a nadie. Y peor, terminaron generando aún más rabia contra el tiktoker, que mantiene una causa pendiente con la justicia que tendrá que enfrentar el próximo 30 de agosto, ya lejos de la telerrealidad.