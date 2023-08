Alerta roja para Gran Hermano: Denuncian violento plan de Lucas para provocar pelea a golpes con los Lulos

Una alerta roja se generó entre los seguidores de Gran Hermano, que escucharon un maquiávelico plan de Lucas y los guarenes para provocar a uno de sus compañeros hasta que lo golpee en la fiesta de este viernes.

Una situación completamente anormal y no permitida en la casa estudio, que tiene reglas muy estrictas respecto a los complot y más aún a la violencia física.

Unas medidas que, lamentablemente, CHV no ha tomado muy en cuenta hasta ahora, dejando con nulas sanciones peleas como las de Seba y Jorge, que tuvieron que ser separados por sus convivientes, y la de Pincoya y Lucas, donde éste le lanzó desodorante.

Por eso, la supuesta conspiración, que fue revelada por Alessia y Skarleth en la transmisión que se vio a través de Pluto TV, dio cuenta de que el tiktoker estaría listo para dejar la grande en el carrete.

Ojo Gran Hermano y Chilevisión

Así, las alarmas se encendieron luego de que la ex de Pailita señalara “hoy día parece que queda la cagá, si es que, ¿o no?”, a lo que Alessia contestó “no sé, ni hablemos de esa weá porque se puede ver como que fue a propósito, de hecho yo le dije a Lucas que ni hable de esa weá porque se puede ver casi que fue a propósito”.

Y agregó que “yo encuentro que es mala idea… y no solo eso, porque es malo tratar de provocar a alguien está mal. Y eso podría dividir más los votos. Porque si no les pega, igual se va a crear un conflicto brígido. Yo no creo que le pegue, no creo que sea tan weón”.

Entonces, Skarleth manifestó “pero es que la idea es que si le pega…”, frase que quedó hasta ahí, ya que cortaron la transmisión 24/7, entendiéndose, eso sí, que Lucas podría irse contra Raimundo o contra Pincoya, para intentar sacarlos así del encierro.

🚨Alessia revela que Lucas hoy en la fiesta tiene planeado provocar a alguien para que haya una pelea con golpes: "Mejor no hablemos de esto porque se puede ver que va a ser a propósito, encuentro que es mala idea weon, se fueron en la vola 😵#TheLulosShow#GranHermanoCHV pic.twitter.com/mrL5FnBHcf — 🩶💜🩷💛Lulo Forever♥️💛🩵💚 (@Teamluloforever) August 19, 2023

El preocupante diálogo de inmediato encendió a los cibernautas, que comenzaron a denunciar el hecho y pedirle a la producción que se hicieran cargo de estas amenazas.

🔴 SON UNOS MATONES, LA INTEGRIDAD FÍSICA DE RAIMUNDO CORRE PELIGRO: Skarleth y Alessia hablan de que el grupo tiene preparado provocar a Raimundo para que este golpee a alguien -se da a entender que en la fiesta de hoy- y así se vaya eliminado de #GranHermanoCHV #TheLulosShow… pic.twitter.com/tdtYqI3iHp — Alee (@SoyAleeOrtiz) August 19, 2023

Lucas quiere provocar a Rai para que le pegue? Qué chucha ese grupo, son unos enfermos de mierda #TheLulosShow — violeta 𓏲❀ (@cvvioletaa) August 19, 2023

Van a provocar a Rai o a la Pincoya, estos weones son malditos. Mientras tanto la producción con Carlos Valencia a la cabeza se soban las manos. @chilevision culiao como te odio #TheLulosShow — Juan Sin Suerte (@cotapereza) August 19, 2023

Skarleth y Alessia acaban de confirmar que Lucas tiene planeado provocar a la Pincoya con el objetivo de sacarla de sus casilla y que le pegue. ES REALMENTE ENFERMIZO QUE PLANEE TODO ESO. LUCAS 3331!!! #TheLulosShow — Hasbik (@hasbulla7777) August 19, 2023

ya pero qué wea cómo chucha gran hermano permite eso?? literalmente dijeron que van a provocar a alguien para que llegue a los golpes #TheLulosShow — 🐈🇨🇱 (@jwonmivida) August 19, 2023

TAN IMBECILES SON QUE TIENEN QUE PLENEAR “PROVOCAR A ALGUIEN” A TAL PUNTO QUE ESA PERSONA LES PEGUE PARA SENTIRSE BACANES????? ENSERIOOOO!!! Por eso son unos guarenes asquerosos!!!!! LUCAS AL 3331 #TheLulosShow — Javii (@Javiipq) August 19, 2023

la alessia con la skarleth estaban hablando de que en la fiesta van a provocar a la queencoya o al rai para que le peguen a alguien. Que mierda estos ctmre #TheLulosShow — marceeee (@marceee15fgs) August 19, 2023

Alessia y Skarleth hablando en que Lucas está planeando provocar a alguien para que lleguen a los golpes (según yo a Rai). QUÉ MIERDA LES PASA?!!??

LUCAS AL 3331#TheLulosShow — Connie 🦋 (@conniemuar) August 19, 2023

Un amedrentamiento cobarde, que dejaría en evidencia lo peor de personajes tan nefastos como Lucas Crespo y su séquito de guarenes, y que debería poner en alerta, desde ya, a Chilevisión y a toda su gente.