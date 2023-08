“Me decepcionaron”: Vivi reveló qué vio tras su salida de Gran Hermano que la impactó

Vivi dejó Gran Hermano hace casi una semana. Y, afuera, la joven ha visto varias imágenes que la impactaron.

Es que la futbolista reveló en la transmisión de la fiesta del reality de CHV, que se había decepcionado mucho de algunas personas.

Específicamente, la participante habló de Fran Maira, con quien tuvo una intensa relación de besos y apasionadas caricias.

Y dijo que la rubia había señalado algunas cosas a las cámaras que eran muy diferentes a las que conversaba con ella.

Vivi y su salida de Gran Hermano

Así, la deportista se refirió principalmente a una conversación de Maira con Lucas, donde hablan de su gusto por las mujeres y lo que le pasaba a la blonda con su compañera.

“¡Qué asco! No me gusta nada de ella, cero. No me podría atraer. No es de mi gusto. No podría hacerlo con ella porque no es de mi gusto. ¡Estás loco! Conozco a un montón de minas y pocas me atraen. No me gustan las minas locas y polémicas”, indicó.

Un diálogo que Vivi observó ahora, desde la vida real. “He visto cosas que hablaron de mí que me decepcionaron, y obviamente me enojé. Fran dijo que yo le daba asco, y que no le gustaba. No es lo que me dijo a mí, así que se me cayó”, señaló.

Y agregó que “ayer vi el momento. Primero verifiqué si estaba cortado, porque igual lo que suben a las redes sociales se edita, pero no era así”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano Chilevisión (@granhermanocl)

Luego, manifestó que “si no es así, cuando salga (del reality), que lo aclare. Ahora está adentro y no sabe nada, entonces me quedo con lo que veo (…) Yo no me voy a acercar a ella a aclararlo”.

De esta forma, Vivi expresó su desilusión ante las palabras de Fran. E incluso, dejó entrever que, de poder ingresar en el repechaje, su actuar probablemente sería diferente. ¿Será real?