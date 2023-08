“No la encontraba tan graciosa”: Luis Slimming se refiere a rumores sobre roces con Chiqui Aguayo

Cada vez queda menos para el estreno de El Purgatorio. El nuevo programa de Canal 13 que tendrá a Nacho Gutiérrez en la conducción y a los comediantes Chiqui Aguayo y Luis Slimming a cargo del humor, apuesta que debutará en la pantalla chica este jueves 3 de agosto.

Sin embargo, mientras tanto, ha surgido rumores sobre una supuesta mala onda entre los dos humoristas.

Especulaciones ante las que Luis Slimming recientemente aclaró, luego de que Chiqui Aguayo hiciera lo propio. “No es verdad. Por eso me extraña que haya salido ese rumor de alguna parte. Lo que pasa es que con Lucho no nos conocíamos antes de trabajar juntos, y ha sido de verdad una sorpresa. Se nos ha hecho muy fácil trabajar juntos“, dijo Aguayo en Zona de Estrellas, donde surgió este cahuín.

Mientras que, ante este rumor acerca de supuestos roces entre ambos, Luis Slimming señaló, en conversación con Publimetro, que “no sé de dónde sacaron esa polémica que nos llevamos mal. Nos llevamos súper bien. Alguna vez, hace mucho tiempo quizás, no nos llevábamos bien. Pero era puro prejuicio no más, porque yo no la conocía“.

“Yo quizás no hablaba flores de ella, porque no la conocía, pero nunca hablé mal“, añadió.

“Ella también tenía prejuicios conmigo”

Más adelante, el comediante incluso destacó la presencia de Chiqui Aguayo en El Purgatorio. “Me daba mucho miedo hacerlo solo, porque iba a tener toda la responsabilidad (y la gente diría) ‘ah este es el nuevo Yerko’. En cambio, con la Chiqui dije ‘bacán, descanso en otra persona que tiene mucha más trayectoria que yo y tiene gaviotas a su haber’“, sostuvo.

Finalmente, Luis Slimming aseguró que lo roces que había entre los dos “los saneamos, porque ella también tenía prejuicios conmigo“. Y planteó que estos prejuicios podían venir “del tiempo del Club de la Comedia. Quizás no la encontraba tan graciosa. Pero era como cuando tú ves a alguien en la tele y opinas de él, sin saber que después vas a trabajar con él”.

“Yo creo que por ahí viene, pero nada. Ahora que hablamos nos llevamos muy bien“, adicionó y cerró.