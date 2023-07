Gala Caldirola se despide de Chile con emotivo mensaje: "Solo quería agradecer todo el amor..."

Durante las últimas horas, Gala Caldirola causó revuelo tras anunciar que abandona Chile junto a su pequeña, Luz Elif, hija fruto de la relación que tuvo con su ex esposo, Mauricio Isla.

De acuerdo a la información que entregó la española, se devuelve a sus tierras junto a su amigo y manager Suro Solar. Por ahora, su salida de Chile es “indefinida”, y la idea es concentrarse en abarcar nuevos proyectos en el extranjero, indicó el representante.

“Hace 9 años pise por primera vez Chile… Nunca imagine que construiría algo tan bonito y tan profundo con este país” comenzó diciendo, para luego agregar que “después de haberlo pensado y conversado con el papá de Luz ( El siempre será parte de todas las decisiones que involucran a nuestra bebe ) Esto quería decirlo antes de que se genere esa duda, hoy decido volver a España con mi pequeña a reencontrarme con mis raíces , con mi familia… Buscando contención, protección y estructura familiar”.

“Nunca me asustaron los cambios por que confío en mi! Por que siempre fui una mujer independiente y me esforcé para lograr todo lo que me propuse! Y esta vez no será diferente, voy por la vida que sueño! Pero con mucha pena también por que dejo aquí a amigos que amo con toda mi alma y que voy a extrañar muchísimo” sumó.

En el mismo contexto, la modelo agregó que “con una carrera laboral de la que me siento orgullosa y agradecida. Con una familia chilena preciosa. Solo quería agradecer todo el amor que me dieron siempre, son un país maravilloso!!! Gracias” sentenció a través de su cuenta de Instagram.

Gala y su regreso a España

En conversación con Flâneur Concept MAG, Caldirola entregó más detalles de sus razones para dejar el territorio nacional.

“Me voy a dar ese reencuentro conmigo misma, con mis raíces, mi familia, mi esencia. Regreso a vivir a mi país, España”, indicó Caldirola, quien llegóa Chile en 2016 para ser parte del reality de Mega, ¿Volverías con tu ex?.

“Más que como un nuevo proyecto de vida, lo tomo como un recordar quién soy y de dónde vengo”, explicó.