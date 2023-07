“No estás sola”: Mamá de Coni Capelli reacciona con fuerza ante complejo bullying en Gran Hermano

Lo está pasando mal. Y en las transmisiones de este miércoles, Coni Capelli no se vio muy bien en Gran Hermano.

Es que la bailarina ha sido aislada por sus compañeros. Todo por defender a Trini, quien era su amiga y le pagó con la peor deslealtad su apoyo.

Resulta que, al principio del programa, la joven siempre apañaba a la azafata, que sentía que los demás participantes se burlaban de ella y lloraba constantemente por no sentirse aceptada.

Frente a esto, Coni estuvo una y otra vez con ella. Eso hasta que vio como, de un día para otro, Trini empezó a acercarse a la misma gente que la trató de la peor forma, olvidando por completo su dolor y atacándola con ellos.

Junto a esto, la entrada de Sebastián Ramírez empeoró las cosas, ya que si bien al principio se mostró como una contención para Capelli, defendiéndola y poniéndose de su lado frente a la manada que constantemente la atacaba, hoy se ha vuelto su peor enemigo, usando a Trini para sacarle celos y desequilibrarla.

En conclusión: dos personas de mierda que disfrutan hacer sentir mal a la Coni.#GranhermanoCHV pic.twitter.com/f5fLbCQ4Bi — 𝑪𝒂𝒎𝒊ღ (@Kalphanker) July 26, 2023

Coni y el mensaje de su mamá para Gran Hermano

Debido a esta situación, varios cibernautas comenzaron a criticar al canal debido a la incomodidad y tristeza que les provoca ver a la participante siempre apartada.

De hecho, en los últimos días, la bailarina explotó en llanto, cansada de las provocaciones de Seba y Trini, que juntos no se cansan de pelarla con el resto del encierro, teniendo como únicos amigos a Pincoya, Pancho y al perrito Bigote.

“Nada nunca me rompió tanto el corazón como este momento”, dijo una seguidora del reality al verla llorando, mientras otra aseguró que “creo que me está pasando lo mismo que a varios acá. Se me está haciendo difícil ver el reality. Ya no soporto ver que siempre tienen a la Coni como carne de cañón para todo. Ese bullying silencioso y esa necesidad de siempre apretarle las heridas es desagradable”.

justifico tanto el cansancio físico y mental de cony luego de q gran parte de la casa le ha estado haciendo la convivencia imposible, desde burlarse y hablar mal de ella a sus espaldas hasta atacarla verbalmente para hacerla sentir mal#GranhermanoCHV pic.twitter.com/pM0Hs8BMyh — ツ (@HANSVKING) July 26, 2023

Se debería hacer una denuncia al CNT por permitir conductas abusivas… Es un reality, van a haber peleas pelambres: entretiene, lo sé . Pero resulta tan incómodo que todas esas peleas/pelambres sean dirigidas a solo 1 persona. Ya no esdivertido #GranhermanoCHV #GranHermanoChile — CacaoLeoLao (@C4ll_me_Alice) July 26, 2023

La Coni no solo está inestable x lo dl Seba. Es víctima dl pelambre, le hacen gaslighting continuamente, miden su actuar, la tratan de violenta, alcóholic4 y drogadict4, y la producción hace NADA. No estoy soportando este desarrollo d historia.#GranHermanoChile#GranhermanoCHV — Gorki (@Fvvngo) July 26, 2023

Creo que me está pasando lo mismo que a varios aca. Se me está haciendo dificil ver el reality. Ya no soporto ver que siempre tienen a la Coni como carne de cañon para todo. Ese bullying silencioso y esa necesidad de siempre apretarle las heridas es desagradable#GranhermanoCHV — Andre 🌙 (@Malita_) July 26, 2023

La Coni solo necesita un respiro de todo lo que ha pasado en los últimos días 😭😫#GranhermanoCHV pic.twitter.com/ra3bub7A7y — Agú 🌷 (@Gayane_Mello) July 26, 2023

Incluso, la madre de Coni, Paola Capelli, se manifestó en Twitter. “Hija mía, pedazo de mi ser que entregue a este mundo para ser feliz. No estás sola, estoy a tu lado cada momento, te abrazo a cada instante. No puedo evitar el dolor, pero admiro cada día tu fortaleza y la pasión para defender tus convicciones. Y sé que saldrás fortalecida”, escribió.

Hija mía, pedazo de mi ser que entregue a este mundo para ser feliz 💚 no estas sola, estoy a tu lado cada momento, te abrazo a cada instante. No puedo evitar el dolor, pero admiro cada día tu fortaleza y la pasión para defender tus convicciones. Y sé que saldrás fortalecida. 💚 https://t.co/CwbxveDnIv — Capelli Paola (@paocapelli) July 26, 2023

Un apoyo desde la distancia para una de las favoritas de Gran Hermano, que se suma a los gritos de “¡aguante Coni!” que varios han ido a lanzar afuera de la casa donde se realiza el espacio de CHV.