“Me repitieron que soy un chanta cu…”: Benja Lagos rompe en llanto por violento acoso tras dejar Gran Hermano

Benja Lagos, el primer eliminado de Gran Hermano, rompió en un desconsolado llanto mientras hacía un live en Instagram,

El joven no aguantó las lágrimas mientras intentaba dar cuenta de lo compleja que ha sido su salida del reality de CHV, con un violento acoso incluido.

“Esto ha sido demasiado fuerte, ver lo enferma que puede llegar a estar la sociedad”, partió diciendo.

Y agregó que “se me fue, en gran parte, la esperanza en mí, de tanto que me repitieron que son un chanta cu…, me lo terminé creyendo. Estoy con un Síndrome del Impostor”.

Benja Lagos y su desahogo

Pero, ¿a qué se refiere con esto de sentirse un impostor? Este síndrome se relaciona con personas exitosas, son incapaces de asimilar sus logros.

“Estos últimos días, he pensado que soy lo más nefasto de la put… sociedad, por tratar de ayudar”, continuó diciendo el joven, que se dedica al coaching motivacional.

Luego, añadió que “quizá no puedo vivir todas las realidades, simplemente la que me tocó (…) No hay we… que haya salido de esa casa, y que no se lo estén haciendo concha”, en referencia a otros eliminados, como Maite, Ariel y Bambino.

Benja Lagos hizo un live en Instagram. Dijo entre lágrimas que ha recibido muchos comentarios negativos y que frenará el uso de sus redes sociales. Lamento verlo tan afectado, debe ser fuerte por lo que está pasando! #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/OC4hn18RrO — KAME (@KameHameJuan) July 26, 2023

Finalmente, Benja Lagos aseguró que, tras esta compleja salida de Gran Hermano, dejará en pausa sus redes por un tiempo. “Sigo pensando lo basura que puede ser esa mierda de la tele… Voy a frenar un poco, no sé cuánto tiempo, no lo tengo definido”, cerró.