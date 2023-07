“No puedo salir sola”: Maite enfrenta su salida de Gran Hermano en medio de amenazas de muerte

Maite Phillips salió de Gran Hermano y la realidad la golpeó. No solo porque se convirtió en la más odiada del reality, sino también porque se dio cuenta que Coni era una de las favoritas.

Dos hechos que la shockearon, pero que al mismo tiempo la hicieron darse cuenta de las cosas que se habían mostrado de la casa estudio.

“Creo que me convertí en la más odiada porque muestran lo que quieren mostrar… si me quisieron pintar o etiquetar de villana, yo no tenía poder absoluto”, dijo la joven en conversación con ADN.

Y agregó que “no le he hecho daño a nadie, no he matado a nadie, no he hecho nada serio ni nada grave”, defendiéndose de los haters.

Maite, Gran Hermano y las amenazas

La estudiante también abordó el violento hostigamiento que recibió no solo ella, sino también su entorno, debido al fanatismo que se ha generado por el programa de CHV.

“Nos han llegado hasta amenazas de muerte al Instagram de Maite, a mi Instagram: ‘La esperamos cuando este afuera’”, dijo su pololo Tomás Salamé, denunciando la situación.

Phillips indicó que “ya hay denuncias al respecto” y que las palabras “no se toman a la ligera. Ojalá que la gente entienda que es un programa de TV. Y debería hablarse más en el panel, que no se permita que lleguen amenazas de muerte”.

Debido a esto, la joven confesó que su familia le pidió tener cuidado. “No puedo salir sola. Yo lo que más quería hacer era ir a un tecno (fiesta), pero no voy a poder, por recomendación de mi familia y de mis superiores, por lo menos un mes”, reveló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

La trigueña señaló que “lo voy a tomar con el respeto y la seriedad correspondiente” y que ojalá el público se diera el tiempo de conocerla fuera del espacio.

De esta forma, Maite abordó lo ocurrido mientras ella estaba encerrada en Gran Hermano. Y ahora, tendrá que enfrentar y tratar de revertir toda la animadversión que generó en el público.