Antonella Ríos sufrió grave urgencia: “Pensó que se iba a morir”

Antonella Ríos no lo pasó nada de bien el fin de semana. Esto debido a que sufrió un complejo tema de salud.

Así lo revelaron sus compañeros de panel en Me Late, en el espacio Qué te lo Digo, donde dieron cuenta de la gravedad del asunto.

Resulta que la actriz experimentó una fuertísima crisis de pánico. “Lo pasó pésimo, mal, ella pensó que se iba a llegar a morir de esta crisis que le dio. Fue un momento bastante complejo”, dijo Luis Sandoval.

Y agregó que “llegó completamente desvanecida. Hoy día me dicen que está mejor, que se está recuperando”.

Antonella Ríos y su duro momento

Debido a estas informaciones, el medio Página 7 decidió hablar con Antonella, quien indicó que “el viernes me empecé a sentir un poquito mareada, con el pecho bien apretado y dolor de cabeza. Pero un dolor de cabeza como de presión alta, no como de dolor de cabeza”.

Y señaló que “pasó el otro día y fue cada vez peor, porque sudaba, estaba con la agitación en el corazón y la presión muy alta. Eso me provocó más miedo”.

La actriz indicó que “ya no pude más y me fui a Urgencias. Estaba muy preocupada, nerviosa, angustiada, llorando, me costaba respirar”.

Sin embargo, el diagnóstico fue una crisis de angustia, descartando otros problemas, como los cardíacos. “El cuerpo responde, el cuerpo también se manifiesta a nivel emocional. Uno dice ‘pero es físico’ y no, es emocional”, reflexionó la intérprete.

Finalmente, Antonella Ríos declaró que se tomó el hecho como una advertencia. “No soy ni la primera ni la última que le va a pasar esto, pero es un llamado de alerta para darnos cuenta de que hay cosas que son realmente importantes y hay cosas por las cuales nosotros nos angustiamos, que no tienen mucho valor”, cerró.