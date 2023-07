“Me hace la ley del hielo”: Seba Ramírez habla acerca de su romance con Coni Capelli

El incipiente romance entre Sebastián Ramírez y Constanza Capelli está en un momento difícil. Esto luego de que la joven de 27 años manifestara sus dudas acerca de seguir adelante con su relación con Tatán. De tal manera, que el exparticipante de realities como Pareja Perfecta y Resistiré, expuso que ella ha estado distante con él.

Todo partió cuando en conversación con Francisco Arenas y Mónica Ramos, Coni Capelli manifestó sus dades sobre su romance con Tatán Ramírez. “Oye, pero ya. Francamente… ¿Saben que me tiene un poco nerviosa, chiquillos? Mi acercamiento con el Seba. Siento que no es una buena jugada lo que estoy haciendo“, dijo.

Más adelante, en un diálogo con la recién eliminada Maite Phillips, Sebastián Ramírez también dio a conocer sus preocupaciones por las actitudes que ha mostrado Coni Capelli con él. “Yo tampoco entiendo ni una hueá. Lo que pasa es que anda con pena, echa de menos… Dice que la tienen de lado acá, como que la separan“, expresó.

“Pero si tiene al Pancho, me tiene a mí, tiene a la Pincoya. Tiene como a siete personas que están con ella. Eso no es sentirse sola, entonces como que se hace la pena sola, la tristeza sola”, añadió.

“Por qué me aparta a mí si estoy en buena”

Posteriormente, Seba Ramírez expuso su preocupación de que ella no le cuenta lo que siente. “Aparte que a mí no me ha contado. Le contó a ella (Pincoya) y a mí no me ha contado que está así por eso. Yo lo supe por otro lado. Entonces no se me acerca y me dice ‘me siento así’. Como que si no supiera me tendría angustiado, no angustiado, pero preocupado“, evidenció.

Finalmente, acerca de Constanza Capelli, Sebastián Ramírez señaló que “me preocupa, pero la dejo ser. Como que me hace la ley del hielo por su problema de tristeza ¿qué chucha tengo que ver yo? Por eso te digo, es raro. Encuentro raro. Por qué me aparta a mí si yo estoy en buena onda“.