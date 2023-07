“Bien cizañeros”: La Pincoya arremete contra JC Rodríguez y Diana Bolocco por agrandar su discusión con Mónica

Jennifer Galvarini, más conocida como “La Pincoya”, tuvo una intensa discusión con Mónica Ramos, luego de que ella le cuestionara por pedirle a Sebastián Ramírez que le pusiera merengue en ambos glúteos y después pedirle que se los sacara con la boca. Aunque esto no ocurrió, la longeva participante le criticó su actuar.

Los cuestionamientos de Mónica Ramos hacia La Pincoya, fueron a raíz de que ella le criticó que tuviera estas actitudes cuando está casada. Pero la polémica estalló cuando Diana Bolocco y JC Rodríguez le preguntaron por esto a Jennifer Galvarini, quien respondió: “No porque yo esté casada, no soy mujer, no me quiero divertir y pasarlo bien“.

“No tengo mi mente podrida. Entonces, para mí echar la talla con este guapetón que viene llegando a la casa, que es divertido, está bien (…) Si creen que es una falta de respeto reírse, yo creo que más falta respeto son los gritos, las discusiones, las patadas de puertas… No que yo me ría y trate de pasar un rato agradable“, añadió.

La Pincoya se lanzó contra los animadores del reality

Sin embargo, La Pincoya no paró ahí y pasó a criticar ambos animadores. “Yo les voy a decir una cosa, y que lo escuche el mundo entero. Porque ya a mi edad, creo que está permitido todo. Los encuentro a ustedes dos bien cizañeros. Porque yo no tengo ninguna mala onda con la mujer. Nosotros nos levantamos y nos saludamos”, sostuvo.

“Nosotros nos saludamos. Independiente si ella piensa algo o si mis compañeras y compañeros, yo lo digo en general en la casa, yo los saludo igual. Y lo que yo digo, se los digo a todos en general. Aquí yo se los digo a todos“, complementó.

Al sentirse aludida, Diana Bolocco se defendió y argumentó que “en honor a la verdad, Julio hizo una pregunta abierta. La señora Mónica dijo ‘no quiero hablar’ y tú dijiste algo bien largo, respecto de que ‘yo veo como lo soluciono con mi familia’. Entonces uno, independiente de si saluden o no, sub entiende que hay un conflicto ahí“.

“A no ser que tú digas que no hay un conflicto. Si no hay un conflicto, demos vuelta la página“, adicionó.

Finalmente, Jennifer Galvarini señaló que “lo que pasa es lo siguiente: cuando a una persona le molesta algo, el gallinero se desarma y todos comentan. Yo también sé lo que comenta el resto de mis ‘hermanos’. Entonces, aquí se lo aclaro públicamente, si yo tengo que dar una explicación, la doy yo“.