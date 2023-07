Fue en un episodio anterior de Claudia Conversa, que Fran Conserva realizó un descargo público por su papel y participación en el programa. Esto, luego de que su hermana, Claudia Conserva, expuso los cuestionamientos que recibe en las redes sociales producto de su vínculo familiar.

“Perdóname. La gente dice: ‘¿Qué hace ella, aparte de ser la hermana de la animadora?, ¿cuál es el aporte de esta mujer en el programa?’“, dijo Claudia Conserva.

Ante esto, Fran Conserva reaccionó inmediatamente. “Si sobro, díganmelo al tiro. Me pagan mi sueldo y me quedo en mi casa (…) Es como cuando te dejan maquillada en los canales, y no sales en pantalla. No me hagan venir a verlos hablar“, afirmó.

Luego, agregó: “El Pollo (Valdivia) iba a tener un solo segmento, y le das todo el programa, ocupando mi sección. Ya van dos días así (…) La gente me humilla en redes sociales. Dicen que estoy acá por ser tu hermana. Desde que te mejoraste, hablas mucho“.

“Siente que está acá solo por ser mi hermana”

Y, en el último episodio emitido de Claudia Conversa, la conductora del programa dio a entender las consecuencias de las críticas hacia su hermana.

“La Fran se enojó, porque no tiene sección. En el fondo, siente que está acá solo por ser mi hermana, y que no tiene mérito (…) Entonces me dijo: ‘Ya que no me dan nunca la palabra, y no puedo conversar, voy a ser como una de esas estatuas humanas que no hacen nada, pero que si les lanzas una moneda, se mueven’“, contó.

Acto seguido, entró Fran Conserva entró vestida de ninja y se movía cada vez que producción realizaba cierto sonido. “Va a estar más callada que velorio de mimo“, comentó la voz en off. Mientras que, al no poder aguantarse la risa, Claudia Conserva dijo: “Fran, yo creo que no es buena idea“.

Finalmente, Fran Conserva se integró al panel del programa de TV+ como lo hacía de manera habitual y presentó su sección de curiosidades.