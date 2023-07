En la última noche de “Gran Hermano Chile” se vivió uno de los momentos más icónicos de la televisión chilena en los últimos años. Esto luego de que, Trinidad Cerda, una de las participantes, diera a conocer a todos sus compañeros que es una mujer trans en una emotiva confesión.

“Yo nací con otro género, he vivido toda mi vida de alguna manera intentando pasar desapercibida para no causar mucho ruido o no generarme daño. Pero es una historia que tengo que contar con orgullo. Y si se burlan o no de mí ahora, depende de ustedes“, dijo Trini.

“En realidad no lo estoy contando ahora por ustedes ni por mí, sino por todos los niños y niñas que están afuera que podrían llegar al suicidio como yo estuve a punto de hacerlo“, añadió después.

Trinidad cuenta su historia en televisión abierta ♥️✨🏳️‍⚧️ #GranHermanoCHV "Yo nací con otro género, he vivido toda mi vida de alguna manera intentando pasar desapercibida para no causar mucho ruido o no generarme daño, pero es una historia que tengo que contar con orgullo, y si… pic.twitter.com/tKs4NHiBST — Alee (@SoyAleeOrtiz) July 12, 2023

La reflexión de Michael Roldán

Y tiempo después, Michael Roldán, uno de los comentaristas del reality, se refirió a esta confesión de Trini. “Es uno de los momentos más lindos de la televisión y no por cualquier cosa. Es porque hoy día estamos en un momento histórico de visibilidad de las infancias diversas de nuestro país. Momento que nunca se ha dado”, afirmó.

Luego, agregó: “La tasa de intento de suicidio en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes trans, es la tasa más alta de toda la comunidad LGBTIQA+. Hoy día lo que hizo Trini fue tomar la mano metafóricamente de esos adolescentes y de esos niños, y salvarlos de la muerte“.

“Es súper importante, es un hecho concreto. Sobre todo en un país donde muchas personas que ven nuestras leyes son profundamente transfóbicos, lesbofóbicos, homofóbicos… Hoy día está tomando la mano, está dando una señal de luz a muchos niños y a muchas niñas, que efectivamente se ven representados en la pantalla”, complementó.

La crítica a algunos medios digitales

Más adelante, Roldón también invitó a los medios a replantearse en su labor ante las personas trans. “Primero, sentirnos orgullosos de un reality que habla de orientación sexual como la bisexualidad, que siempre ha sido invisibilizado. Hoy día lo ponemos en pantalla a diario. Hoy día ponemos en pantalla la transexualidad, a diario“, sostuvo.

“Pero lo importante de los medios de comunicación es analizar que tan transfóbicos somos nosotros. Y aquí me van a perdonar. Pero desde el día uno que Trinidad entró a este reality, un montón de gente de medios de comunicación online (…) se dedicaron a publicar el supuesto nombre muerto de Trinidad en las redes sociales“, complementó.

Y enseguida, el periodista prosiguió: “Se dedicaron a publicar la supuesta fotografía de antaño de Trinidad en las redes sociales. Que además, no era. Pero independiente. Se dedicaron a publicar como si fuera una noticia. Como si tuvieran la primicia que había una persona trans dentro del reality. Sin respetar el tiempo“.

Finalmente, acerca de esa actitud de algunos medios ante la identidad de género de Trinidad Cerda, Michael Roldán señaló que “eso aquí y en cualquier país que respete las normas de la comunidad, es transfóbico. Y eso, como medios de comunicación, todos debemos hacernos el análisis“.