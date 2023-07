La confesión de Trinidad Cerda en Gran Hermano Chile, provocó una multitud de reacciones y manifestaciones de apoyo en las redes sociales. Esto, luego de que ella revelara ante sus compañeros del reality de Chilevisión, que es una mujer trans. Una declaración que se convirtió en un hito televisivo debido a su impacto.

“Yo nací con otro género. He vivido toda mi vida de alguna manera intentando pasar desapercibida para no causar mucho ruido o no generarme daño. Pero es una historia que tengo que contar con orgullo. Y si se burlan o no de mí ahora, depende de ustedes“, dijo Trini en la última noche.

“Yo en realidad no lo estoy contando ahora por ustedes ni por mí, sino por todos los niños y niñas que están afuera que podrían llegar al suicidio como yo estuve a punto de hacerlo“, añadió después.

Trinidad cuenta su historia en televisión abierta ♥️✨🏳️‍⚧️ #GranHermanoCHV "Yo nací con otro género, he vivido toda mi vida de alguna manera intentando pasar desapercibida para no causar mucho ruido o no generarme daño, pero es una historia que tengo que contar con orgullo, y si… pic.twitter.com/tKs4NHiBST — Alee (@SoyAleeOrtiz) July 12, 2023

La reacción de otras mujeres trans

Y hubo políticas y lideresas trans de la sociedad civil, que no se quedaron en silencio ante este hito televisivo. Como fue el caso de la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, quien destacó la confesión de Trini, además de mandarle todo su apoyo.

“Mientras en la política escuchamos un desfile de homofobia y discursos de odio, qué valioso que en televisión haya una mujer trans contando su historia y visibilizando la discriminación que vive la niñez trans. Tenemos una deuda como sociedad. Aguante Trini“, escribió Emilia Schneider en Twitter.

Mientras en la política escuchamos un desfile de homofobia y discursos de odio, qué valioso que en televisión haya una mujer trans contando su historia y visibilizando la discriminación que vive la niñez trans. Tenemos una deuda como sociedad. Aguante Trini 💜🏳️‍⚧️ #GranHermanoCHV — Emilia Schneider (@emischneiderv) July 12, 2023

Alessia Injoque, directora de fundación Iguales

A su vez, Alessia Injoque, activista trans y directora de fundación Iguales, fue otra que se refirió a la confesión de Trini. “Necesitamos más historias trans. Es a través de la historias auténticas, es a través de las emociones, que podemos encontrar la humanidad que compartimos. Superar los prejuicios“, sostuvo.

“Las palabras de Trini, auténticas, reflejan el dolor que nos causó a muchas ser trans en una sociedad que no tenía espacio para nosotras. Y nos muestra lo importante que es trabajar para cambiarla. Para que niños y niñas puedan crecer en un país sin discriminación“, complementó.

Constanza Valdés, consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos

Finalmente, Constanza Valdés, activista trans y consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, también destacó lo hecho por Trinidad Cerda en Gran Hermano. “Que en televisión abierta existan personas abiertamente trans o personas abiertamente de la diversidad sexual, tiene un impacto positivo en la vida de muchas personas“, afirmó.

Luego, agregó: “Pero sobre todo, contribuye en la erradicación de los prejuicios y de los estereotipos contra las personas de la diversidad y de las disidencias. En ese contexto, creo que es bien importante el hecho de que haya señalado abiertamente que es una persona trans“.

“Pero además de aquello, en un programa, en un reality que lo ven muchas personas, que tiene un impacto muy grande últimamente en la televisión abierta acá en Chile. La visibilidad es un paso. No es el único paso, se tiene que avanzar en otras materias también. Pero creo que es un hito muy importante“, adicionó y cerró.