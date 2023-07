“Nací con otro género”: Confesión de Trini en Gran Hermano emocionó como “un momento histórico para la visibilidad”

Fue una confesión de lo más esperada y compleja, que por muchos días venía anunciándose como una bomba de tiempo. Trini reveló su verdad en Gran Hermano.

La azafata decidió abrirse con sus compañeros de encierro y les reveló que “yo nací con otro género”, causando conmoción dentro y fuera de la casa estudio.

Es que la joven mantuvo su historia en la intimidad hasta que, de pronto, y debido a varios conflictos en el reality, le preguntó al Big Brother si podía contar su verdad al resto de los concursantes.

“Creo que es necesario para mí que mis compañeros entiendan por qué a veces soy tan insegura… ¿Crees que debería guardar la calma, calmarme, o quizás contarle a mis compañeros mi historia porque quizás ellos no saben?”, preguntó en el confesionario.

Luego de esto, Trini salió. Y juntó a todos sus compañeros para revelarles su sentir. “Yo nací con otro género”, dijo, ante la mirada atónita de algunos.

“He vivido toda mi vida de alguna manera, intentando como pasar lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido, generarme daño”, explicó, mientras Mónica lloraba emocionada.

La participante manifestó que “es una historia que tengo que contar con orgullo. Si se burlan o no de mí ahora ya no es mi gracia, depende de ustedes”, observando directamente a Maite, Vivi y Fran, el mismo trío que, de alguna forma, detonó que ella abriera esta desconocida parte de su vida.

