¡La paró en seco! Skarleth enfrentó con todo a la Pincoya tras su constante acoso por Pailita

No aguantó más. Y por eso, Skarleth Labra decidió parar en seco a la autodenominada Pincoya del reality Gran Hermano de Chilevisión.

Es que la ex de Pailita ha tenido que recibir una y otra vez las “bromas” y alusiones de Jennifer respecto a su relación con el cantante.

Un pololeo complicado que culminó con una gran funa al intérprete de Parcera, motivo por el que la joven magallánica se ganó bastante odio en redes sociales.

Una imagen que poco a poco ha ido cambiando gracias al programa de telerrealidad, donde el público ha comenzado a quererla por su dulzura y ser una de las más amables de la casa.

Skarleth y sus garras en Gran Hermano

Eso sí, esa buena onda se acabó esta semana cuando la rubia de 18 años perdió la paciencia con la oriunda de la Isla de Chiloé y sus burlas.

Esto porque Jennifer una y otra vez le saca el tema del artista y este martes la molestó diciéndole si le gustaba el huevo “a la copa o en paila”.

Una desafortunada frase por la que intentó pedirle disculpas, algo que la joven no aceptó. “Tuviste tiempo para retractarte de las cosas que dijiste y no hiciste nada. Solamente me miraste y lo confirmaste. Así que yo, de verdad, yo esas cosas no las tranzo”, lanzó.

Luego, la magallánica le señaló que “te he aguantado caleta de cosas, algunas que ni siquiera me debería aguantar, las he tomado a risa”.

“¿Y después tú me haces eso? No es por hacer show, pero de verdad me molestó caleta lo que hiciste”, añadió, muy molesta con su actitud.

Skarleth no aguanta más a la Pincoya. "Te he aguantado caleta cosas que ni siquiera me debería aguantar, las he tomado de risa ¿Y tu después me decís eso? De verdad, me molestó caleta lo que hiciste" -Skarleth a Jennifer. #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/x64ilvdBKB — Un follower mas (@soyunfollowmas) June 28, 2023

La escena fue ampliamente apoyada en Twitter, donde casi nadie soporta a la Pincoya y también les enojó que una y otra vez acose a la chiquilla con el tema. Incluso, en la misma casa, Hans y Trini también le hicieron ver su error a Jennifer.

claramente sabe lo que paso con la skarleth y ese sacowea, no hay ningún problema si canta las canciones de ese weon pero JUSTO lo hace cuando esta ella y no sería la primera vez que la pincoya lo hace y tiene la audacia de enojarse #GranHermanoCHVpic.twitter.com/3ESf9gVk4T — j 🇨🇱 (@SK4PA) June 28, 2023

La Pincoya nuevamente con todo contra Skarleth. Trini le intenta a explicar al igual que ayer lo hizo Hanz, Francisco y Estefania pero esta fue su reacción #GranHermanoCHV #GranHermanoChile #Skarleth pic.twitter.com/7rTnHLNoQu — GH (@Grnhermanocl) June 28, 2023

De esta forma, Skarleth dejó claro que, pese a ser la más joven de la casa, no se dejará pasar a llevar por nadie, menos por la Pincoya.