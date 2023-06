Pailita y declaraciones de su expareja, Skarleth, en Gran Hermano: “Eso no es tema para mí”

Hace un tiempo el nombre Skarleth Labra sonó fuerte en los medios: la joven se hizo conocida por ser expareja de Pailita, y tener una mediática ruptura con él.

Es que la muchacha acusó en redes sociales al cantante. Y se ganó el odio de varios, sobre todo las fanáticas del artista.

Y esta es una de las razones que la rubia argumentó para ingresar al programa de Chilevisión, Gran Hermano, espacio en el que más de una oportunidad ha hablado del cantante.

“Fui duramente criticada en redes… son muy crueles los haters”, dijo en una oportunidad dando cuenta de lo que vivió tras referirse al cantante urbano.

“Obviamente, nadie quería en mi familia. Aparte, era más grande que yo. Pero yo lo amaba a muerte. Yo creía que era el amor de mi vida“, contó la influencer en otra oportunidad.

La respuesta de Pailita

En el panel de conversación de Gran Hermano, el periodista Michael Roldán reveló que ha tenido conversaciones con el autor de Parcera.

“Hermanito, eso no es tema para mí. Ella verá cómo quiere quedar ante la gente. Para mí es tema superado. Que le vaya bacán nomas, acá no se le desea maldad a nadie (…) Obviamente es fome que hable de mí, porque no le encuentro sentido, si ya pasó y está pololeando, pero es un tema absolutamente de ella” le habría dicho el cantante al comunicador.

“Cada persona demuestra cómo es con sus actitudes” sentenció el cantante según Roldán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano Chilevisión (@granhermanocl)

Cabe destacar, que en su estadía en el reality, Skarleth explicó la razón tras su quiebre amoroso con Pailita.

“Él empezó a viajar y se perdió el enfoque de la relación. Pasamos de estar cinco meses yo todos los días en su casa, quedándome a dormir, a no verlo en 30 días, luego verlo cinco y se volvía a ir (…) Estoy orgullosa de mí, porque superé una relación que me costó dos años superar“, djo.

Finalmente, acerca del romance que tuvo con el intérprete, Labra señaló que “yo ahora entiendo que él no sabe estar con alguien establemente, porque la fama le cambió la vida. La fama, la plata… Entonces él no sabe estar en una relación estable“.