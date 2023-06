“Me invita a vivir con él”: Daniella Chávez revela nuevos audios de su conversación con Chino Ríos

“Tengo 10 audios más. Incluido cuando (Marcelo Ríos) dice que Israel le quitó la novia a un amigo“, le dijo al inicio Daniella Chávez a Francisco Kaminski. Todo en una conversación que tuvieron que por WhatsApp mientras ella se encontraba en Nueva York y él en Sígueme y te sigo. Una instancia, en la que filtró más cosas del extenista.

Y es que, después de dar a conocer de la petición sexual que le hizo Chino Ríos a cambio de una entrevista y tras revelar que esta conversación ocurrió después de qué él anunció públicamente su reconciliación con su esposa, Daniella Chávez dio a conocer más detalles acerca de esta polémica.

“Yo ayer le dije al Chino que dijera la verdad. Que si no desmentía que yo jamás lo invité a cenar, que jamás lo invité a alguna parte, yo iba a subir todo (…) No desmintió nada. No dijo que era mentira. Yo jamás lo invité a nada“, contó la conejita Playboy.

Luego, la modelo de OnlyFans agregó: “Tengo un mensaje de audio, que me fijé en el que me invita a vivir con él y que compremos una casa a medias. Yo decía ‘está loco, enfermo’. Yo sé su situación migratoria, yo tengo más papeles que él aquí“.

“En un audio él me habla de su situación en este país, por eso él tiene miedo. Y él dijo que el mensaje en el que me invitaba a cualquier parte el mundo fue en marzo. Mentira, fue este sábado. Lo tengo registrado en este teléfono“, añadió después.

El nuevo audio filtrado de Marcelo Ríos

Más adelante, finalmente, Daniella Chávez filtró un nuevo audio del Chino Ríos. “Oye, déjame ver qué es lo mejor, porque hablar del matrimonio mío no me conviene. No lo he hablado con nadie, entonces… Tú sabes que en Estados Unidos es más complicado. Yo lo que puedo hacer es conversar contigo y tú hablar“, se le escucha al extenista.

“Salir en vivo no sé si puedo ahora. Déjame ver qué hago y te cuento que es lo mejor (…) Si quieres tener noticias te las puedo dar, no tengo ningún problema. Y si se sabe que te las di yo, también me importa una… Te mando un besito, chao“, adicionó después el otrora número 1 del mundo.