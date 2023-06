“Enamorado de ti desde siempre”: Daniella Chávez revela un nuevo audio comprometedor de Marcelo Ríos

Han pasado algunos días desde que Daniella Chávez expuso que Marcelo “Chino” Ríos le pidió favores sexuales a cambio de brindarle una entrevista. Una propuesta indecorosa del exnúmero 1 del mundo que hizo enojar a la conejita Playboy y que decidió darla a conocer a través de su cuenta en TikTok.

“¡Me trata de prostituta! El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo, él me da una entrevista! (ríe) ¡Pobre! Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas“, reclamó Daniella Chávez en Twitter.

Marcelo Ríos le escribió tras volver con su esposa

Tras ello, la modelo de OnlyFans reveló otra arista de esta petición subida de tono del extenista. “Chino Ríos se defiende diciendo que subí el audio porque le quiero hacer daño (ríe) Ahora que estaba volviendo, cosa que yo no sabía“, planteó primero.

“Pero si el viernes estaba a los besos con su esposa y el audio me lo envió sábado, ¡un día después! ¡El que le hace daño a su familia es él!“, añadió después. Por lo que, de esta manera, Daniella Chávez comunicó que el tenista le pidió este favor sexual cuando ya se había reconciliado con su esposa.

“Con los medios se hace el macho”

Más adelante, la conejita Playboy volvió a referirse al suceso. “Ya que Marcelo Ríos sigue hablando con medios y sigue inventando cosas para quedar bien, hoy subiré audios de él. Él sigue mintiendo a los medios para quedar como el bacán. Y sigue inventando cosas de mí“, afirmó.

“Y subiré audios y también uno donde dice que está enamorado de mí. ¡Y tengo todas las pruebas de lo que dice contra mí es falso! ¡Con los medios se hace el macho y por privado me ruega que no diga cosas!“, complementó.

Horas después, Daniella Chávez hizo un nuevo comentario en Twitter acerca de esta polémica. “Marcelo Ríos así cobardemente dijo que el mensaje de audio que me envió fue cuando estaba separado (ríe) No señor Ríos, fue este sábado, ¡y yo te respondí lunes!“, sostuvo.

“Y como siempre digo la verdad puedo mostrar a cualquier periodista mi teléfono para que lo revise. En los mensajes anteriores decía que estaba enamorado de mí“, adicionó.

El nuevo audio prometedor que filtró del extenista

Finalmente, durante la noche del miércoles 21 de junio, Daniella Chávez subió a su cuenta en TikTok un registro que compromete a Chino Ríos. “Yo te voy a dar la primera entrevista, te lo prometo. Te lo juro. Porque te quiero ayudar y yo sé que tú después me vas a ayudar a mí. Entonces, nada po, tengo buena onda“, dijo el extenista.

“Me has caído siempre bien. Dices las hueás como son. Aparte que enamorado de ti desde siempre. Por ahí va mi historia, pero después te la voy a contar. Entonces, me encantaría ayudarte en la hueá que estay haciendo. Y nada po, yo te voy a dar la entrevista, te lo prometo“, agregó enseguida el exnúmero 1 del mundo.