El lunes 19 de junio, Daniella Chávez expuso una conversación con Marcelo “Chino” Ríos. La modelo de OnlyFans reveló que el extenista chileno le hizo una petición sexual a cambio de él de darle una entrevista. Un hecho que la conejita Playboy dio a conocer y que habría ocurrido después de la reconciliación del exnúmero 1 del mundo con su esposa.

“¡Me trata de prostituta! El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo, él me da una entrevista! (ríe) ¡Pobre! Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas“, contó Daniella Chávez en Twitter.

Luego, en otro tuit, agregó: “No quería subir el audio del Chino Ríos, pero de verdad molesta e incómoda que tipos que piensan que por tener dinero ¡pueden tener a la mujer que quieren! Le fue mal al Chino. No soy prostituta y me va muy bien en la vida. ¡No tengo necesidad de acostarme con idiotas por dinero!“.

“Trabajo con mi imagen. Fui Playboy, hago Onlyfans y soy la mejor. Pero no le da derecho a tipos como estos a pensar que pueden tenerte por su dinero (ríe). Como este, son varios que me ofrecen toda la riqueza del mundo por una noche. Pero yo prefiero ganarme mi dinero ¡y ser feliz!“, añadió.

Cuestionó que piensen que por estar en OnlyFans sea prostituta

Tras ello, Daniella Chávez manifestó que “salir desnuda en Onlyfans o semidesnuda en redes para algunos pelotudos como el Chino Ríos es igual a ser prostituta y creen que les da el derecho de ofertar por una… Es una pena, ¡y más pena da que muchos pelotudos piensan como él! Puedo recorrer el mundo y pagado por mí“.

“¡No necesito ensuciarme con idiotas si con un video gano lo inimaginable para ustedes! ¡Sería muy tonta aceptar a gente por dinero sabiendo que no tengo necesidad alguna! No tengo que explicar, pero a veces es necesario, ¡porque el mundo está lleno de tarados!“, complementó.

Chino Ríos le escribió un día después de volver con su esposa

Y recientemente, Daniela Chávez desclasificó la reacción del extenista tras saber de su funa. “Chino Ríos se defiende diciendo que subí el audio porque le quiero hacer daño (ríe) Ahora que estaba volviendo, cosa que yo no sabía“, contó.

“Pero si el viernes estaba a los besos con su esposa y el audio me lo envió sábado, ¡un día después! ¡El que le hace daño a su familia es él!“, adicionó y remató.

