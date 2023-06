“Llegó llorando”: Hijo de Marlen Olivari sufre por dramático cierre de su colegio en Viña

Marlen Olivari es parte de cientos de apoderados que están viviendo un dramático momento con la escolaridad de sus niños.

Es que la showoman confirmó que es parte de los apoderados del colegio Pacífico SEK de Concón. El mismo que anunció su cierre.

El establecimiento, de propiedad de Jorge Segovia, comunicó a todos los padres que cerrarán el próximo 31 de diciembre.

“Esto ha sido un balde de agua fría, yo lo he pasado muy mal y todos los apoderados. He visto a los niños llorando y hasta yo también me pegué mis lagrimones, porque es algo inesperado, absolutamente”, dijo la ex Morandé.

Marlen Olivari y la pena de su hijo

Así, la panelista de TV+ relató en su programa Tal Cual que “no te imaginas jamás en la vida que el colegio se va a cerrar para siempre”.

Y que esto ha causado una tragedia para su retoño. “Yo me enteré de la peor manera, que es la que yo no quería. Lorenzo llegó llorando a la casa y es terrible, porque ver a un hijo sufrir es super doloroso como mamá”, señaló.

La modelo reveló además que las razones que les dieron, que el lugar tuvo problemas con el sindicato y con la Dirección Regional del Trabajo de Viña del Mar”, no la convencen.

“Ese cuento la familia del colegio no se lo compra mucho, porque el sindicato son 20, 30 personas, y la familia del colegio son casi 900 alumnos… Está bien ser multimillonario, pero tú no puedes dejar a 900 niños sin colegio”, indicó.

De esta forma, Marlen Olivari planteó su molestia total debido al cierre del colegio y todo el dolor que eso le ha causado a su retoño y a cientos de sus compañeros.