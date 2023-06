“He luchado contra eso”: Teresita Reyes revela sufrir depresión y bipolaridad

Teresa Reyes fue la protagonista del último episodio de Buenas Noches a Todos. En conversación con Eduardo Fuentes, la actriz habló sobre las diferentes facetas de su vida. Una instancia en la que reveló sufrir depresión, además de tener un rasgo de bipolaridad.

“Así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente. Yo tengo depresión, desde tiempos inmemoriales. No es endógena, jamás he tenido un pensamiento suicida, porque a mí me encanta vivir. Bueno o malo, me encanta vivir. Y me encontraron hace como 20 años un rasgo de bipolaridad“, contó Teresita Reyes.

“Y yo tengo a mi psiquiatra, la Cecilia, que me está tratando hace 30 años. Y ando parejito, ando bien (…) Tomo medicamentos, para la depresión de todas maneras. Lo digo abiertamente“, añadió.

Tras ello, la actriz enfatizó en la importancia de ir al psicólogo o al psiquiatra. “Tienen que ir. Estos chiquillos que se suicidan, uno no sabe por qué, es porque están pasando malos tiempos. Están pasando depresiones. En todo su juicio, no se va a matar porque lo dejó la polola“, afirmó.

Fue al psiquiatra y su vida mejoró

Más adelante, Teresita Reyes se refirió a la causa de los padecimientos en su salud mental. “Lo único que sé es que mi depresión viene desde la infancia. Por los problemas que pasé uno se va deprimiendo. Pero he luchado contra eso“, expuso.

“Hasta que mi hija me dijo hace mucho tiempo: ‘Mamá, anda al psiquiatra’. Y fui y me cambió la vida. Y yo le recomiendo, vayan, porque cambia la vida. ¿Qué importa tomar un medicamento? Si es como tomar el losartán para la presión alta, es como tomar remedio para el hígado, es como la insulina”, complementó.

Finalmente, Teresita Reyes entregó el siguiente mensaje: “Hay que cuidarse, pero en todos los aspectos. Así como cuidas tu cuerpo, debes cuidar tu mente. Porque en una de estas te vas cortado por tu cabeza. No por tu corazón. Entonces yo les digo: no tengan vergüenza. Que la gente que habla, hable. Ustedes tienen que estar bien“.