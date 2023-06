“Hoy día tengo a mi Anto sí o sí”: Valentina Roth anuncia que este viernes será mamá

Valentina Roth ya empezó con los trabajos de parto para dar a luz a su primera hija: Antonia. Una bebé que es fruto de su relación con el ortodoncista Miguel de la Fuente, con quien pololea hace años. Así, con más de 39 semanas de embarazo, este viernes 9 de junio será por fin mamá.

Actualmente, la ex Yingo está hospitalizada, a la espera de que nazca su hija. “A las 12 empecé con puntadas en la espalda fuertes. A la 1 empecé con puntadas en el útero como regla, y puntadas en la espalda también. Duran 30 o 50 segundos, y vienen cada 5 minutos“, contó en una storie.

“Me quedan unas 8 o 9 horas. Pero hoy día tengo a mi Anto sí o sí en mis bracitos. Les hablo cuando se me pasen… (las contracciones) son muy fuertes“, añadió después.

Tras ello, en su última storie al respecto, Valentina reveló que su hija estará de cumpleaños el mismo día de su mamá. “Me siento súper bien, pero estoy cagada de sueño. Muerta, muerta de sueño. No he dormido ni cinco minutos (…) Ah sí, hoy día está de cumpleaños mi mamá. Miren el regalito. Le achuntó“, afirmó.

“Bueno, es que todavía no nace po“, complementó.

Las reglas para visitar a su hija

Previamente, a propósito del nacimiento de su hija, Valentina Roth reveló las condiciones que tendrán quienes vayan a ver a su hija: “Las visitas serán de máximo una hora, muy rápidas. No se permiten besos a Antonia. Si te sientes mal o has estado resfriado, no podrás entrar“, advirtió.

“Y si fumas, lo siento, tampoco podrás entrar. Detesto que la casa huela a cigarro“, adicionó.

Finalmente, en esa ocasión, Valentina Roth expuso las demás reglas: “No opinen sobre mis gatos. No tomen fotos de Antonia sin mi autorización. Todos deben lavarse las manos, usar gel desinfectante y mascarilla. No den consejos no solicitados sobre cómo criar a mi hija. Además, no me visiten sin avisar, no me gusta eso”.