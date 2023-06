Ni besos ni fotos sin consentimiento: Vale Roth revela las condiciones que pondrá para las visitas a su hija

Vale Roth se encuentra atravesando sus últimas semanas de embarazo, por lo que ya se está preparando para recibir a su primera hija, Antonia. De este modo, la ex chica reality ya dejó claro algunos pasos a seguir, y recomendaciones para quienes deseen ver a la bebé cuando nazca.

Durante la jornada de este domingo, con 38 semanas y cuatro días de embarazo, Valentina armó junto a sus seguidores una lista que pondrá en la puerta de su hogar, con algunas solicitudes que deben cumplir todas las personas que quieran llegar a su casa.

Con esa lista, Valentina espera no pasar por futuros malos ratos.

“Las visitas serán de máximo una hora, muy rápidas. No se permiten besos a Antonia. Si te sientes mal o has estado resfriado, no podrás entrar. Y si fumas, lo siento, tampoco podrás entrar. Detesto que la casa huela a cigarro”, partió diciendo en la publicación compartida en su cuenta de Instagram.

“No opinen sobre mis gatos. No tomen fotos de Antonia sin mi autorización. Todos deben lavarse las manos, usar gel desinfectante y mascarilla. No den consejos no solicitados sobre cómo criar a mi hija. Además, no me visiten sin avisar, no me gusta eso”, sumó.

Por otro lado, Valentina Roth aprovechó la instancia para compartir un video mostrando su pancita.