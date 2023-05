“Le decía a la Adriana Barrientos que nos presentara”: Ignacia Michelson revela cómo conoció a Marcianeke

En el último tiempo, en más de una ocasión Ignacia Michelson se ha referido a su relación con Marcianeke. Y recientemente, influencer utilizó su cuenta en Instagram para responder a las dudas de sus seguidores acerca de ella y su romance con el cantante del género urbano, con quien se la ha visto cada vez más unida.

Así, a través de sus stories, un internauta le preguntó a Nacha Michelson cómo conoció al autor de Me quieren y me odian. “El Mati (Marcianeke) siempre le decía a la Adriana Barrientos que nos presentara o (le decía) ‘¿qué onda la Michelson?’. Y ahí yo no pescaba mucho porque estaba en una relación“, respondió.

“Así que terminé esa relación y justo tocó un show juntos y yo no pude ir. Lo defendí en algo y ahí empezamos a hablar”, añadió después. Y tras ello, enseguida agregó: “Desde ahí, por eso, nos conocimos por Instagram“.

Un mes antes respondió a críticas

En una de las últimas ocasiones en las que Ignacia Michelson habló de su romance con Marcianeke, se dirigió a quienes la cuestionan al afirmar que ella está con el artista por dinero. Algo que la influencer desmintió a través de una transmisión en Instagram.

“Estoy harta de que digan que yo estoy con el Mati (Marcianeke) por su billetera. Quiero aclararles que mi familia es de mucha, mucha, mucha plata. Yo no tanto como ellos, pero me va muy bien“, aseguró la influencer.

“Mi familia me acostumbró a ser yo siempre la de la plata, tener yo la plata, tener yo mis cosas. Así que yo jamás estaría con alguien por interés. Porque si yo estuviera con alguien por interés créanme que con el Mati no estaría. Estaría con un sugar daddy en Ibiza, en Europa, en Dubai, para partir“, añadió.

Finalmente, esa oportunidad, Ignacia Michelson señaló que “estoy con el Mati porque realmente me gusta. Porque realmente nos llevamos de puta madre. Él es mi complemento“.