Tras fallecimiento de su amigo Galee Galee: Pailita recordó cyberbullying que recibió por rutina de Fabrizio Copano en Viña 2023

Pailita usó sus redes sociales para referirse al ciberbullying, y al impacto que este puede causar, todo esto tras la muerte del cantante Galee Galee, quien falleció a los 29 años, durante la noche del pasado viernes 26 de mayo.

A través de sus historias de Instagram, el cantante urbano, habló de las burlas y comentarios que recibió después de la rutina de Fabrizio Copano en el Festival de Viña del Mar de este año.

“Y aquí nadie puede decir que no es un motivo por el cual llegar a ese punto, pero ustedes no saben lo que se siente“, comenzó diciendo, para luego sumar: “Cuando fue el Festival de Viña y el otro pajarón tiró un chiste de que me comía a mi mamá, quería puro desaparecer de este mundo lleno de burlas y odio porque nadie se puso en mi lugar”.

