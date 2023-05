Recientemente, Diana Bolocco visitó Contigo en la mañana, para que junto a Julio César Rodríguez entregar más detalles acerca de cómo será Gran Hermano. El nuevo reality de Chilevisión está pronto a estrenarse, y tanto la ex rostro de Mega como el también conductor de Síganme los buenos son sus animadores.

Acerca de esta producción nacional, que se realiza en Argentina, Diana Bolocco contó que “hay mucho interés. Hay encierro total, no tienen contacto con ningún ser humano, no ven a ningún productor, solo entre ellos. No nos ven, solo de manera virtual, a través de la pantalla“.

“Esto sí que es increíble, es un reality cien por ciento en vivo, no hay desfase. Usted ve desde su casa en tiempo real lo que pasa en Gran Hermano“, añadió después.

“Es una casa llena de tecnología”

Más adelante, JC Rodríguez entregó más información acerca de este reality que por primera vez es desarrollado por la televisión chilena. “Es una casa llena de tecnología, con muchas cámaras, micrófonos por todos lados, no hay lugar donde no se graba“, aseguró.

“Esta es la sala del Gran Hermano. Hay 56 cámaras que graban a toda hora, 24/7 a los 18 participantes. Los jugadores convivirán en una casa equipada, y cada semana habrá eliminación“, complementó.

“El público es el único que los puede eliminar”

Posteriormente, ambos animadores explicaron cómo es el proceso de eliminación de este reality, en el que el ganador será el último participante que quede. “El público es el único que los puede eliminar de esta casa. Solo la gente ve lo que dice cada participantes“, indicó Julio César Rodríguez.

Finalmente, al respecto, Diana Bolocco señaló que “para nominar es en secreto. Se nomina y los compañeros no saben. Tampoco pueden armar estrategias, porque el Gran Hermano habla y les dice que no pueden hacerlo. Cada uno nomina de manera individual. Todo es en vivo, nos enteramos al mismo tiempo“.