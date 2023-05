“Terminé en la clínica internado”: Vasco Moulian rememora su pelea de boxeo contra Erick Pohlhammer

El lunes 22 de mayo falleció a los 68 años, Erick Pohlhammer, un poeta disruptivo conocido también por su papel como jurado y panelista en programas de televisión. Un hombre de letras que tuvo obras destacadas como Tiempos Difíciles (1979) y Vírgenes de Chile (2007), además de ser recordado por sus poemas acerca del fútbol.

Por su creación literaria, llegó a ganarse diversos galardones, como el Premio Pablo Neruda (1993), el Premio Don Balón 1993 de poesía deportiva (1993) y el Premio Municipal de Literatura de Santiago (2008). Mientras que en la televisión fue conocido por su sentido del humor y las locuras que protagonizaba.

Una de ellas, la vez que boxeó contra Vasco Moulian en Síganme los buenos, que era conducido por Julio César Rodríguez. La pelea entre el poeta y el ex ejecutivo de Canal 13 surgió luego de que, tras una discusión, ambos decidieran solucionar el conflicto a través de un encuentro a cuatro rounds. Y los golpes fueron reales.

“Me sacó la…”

“Quise mucho a Erick Pohlhammer, quien fue el único que me sacó la CTM en un ring“, dijo de entrada Vasco Moulian sobre el fallecimiento del disruptivo poeta, en conversación con La Hora. Luego agregó: “Lo quise mucho y éramos muy amigos. Nos unían mil cosas, partiendo por la Universidad Católica, la que ambos amamos”.

Más adelante, acerca de la pelea de boxeo que protagonizó contra Pohlhammer en Síganme los buenos, Moulian comentó que “la gente cree que en la tele todo siempre es puro show, pero esa pelea fue de verdad. Erick me pegó cada combo que terminé en la clínica internado“,

Finalmente, acerca de Erick Pohlhammer, Vasco Moulian expresó que “era un hueón de verdad, no como tanto chanta que hoy existe en la TV. Era choro. Simpático con un humor inteligente (…) Fue una de las pocas personas que me entendió en mis momentos más oscuros de copete y otros vicios. Me duele su partida“.