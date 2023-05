“Viví sus últimos momentos de conciencia”: Paulina Urrutia y el relato de su historia de amor y lucha con Augusto Góngora

Es lejos una de las historias de amor que más han conmovido a la opinión pública nacional y que este viernes revivió en los corazones de muchos, debido a la muerte de uno de sus protagonistas: la de Paulina Urrutia y Augusto Góngora.

Es que la lucha de la actriz y el periodista por mantener su relación, pese al complejo Alzheimer de él, ha sido objeto de interés a tal punto que, incluso, realizaron un documental de nombre La Memoria Infinita junto a la cineasta Maite Alberdi.

Y también, la figura de teleseries como Fuera de Control se atrevió a abrir su intimidad con Martín Cárcamo en junio del año pasado, cuando participó de un emotivo capítulo de De Tú a Tú.

Allí, no solo relató cómo desarrolló su vida junto al documentalista, sino también los miedos que enfrentó en el último tiempo, mientras el amor de su vida perdía cada día más su conciencia.

El amor incondicional de Paulina Urrutia y Augusto Góngora

Así, en el espacio de Canal 13 indicó que “yo viví sus últimos momentos de conciencia diciéndole: ‘Augusto, estás en tu casa, estás en tu pieza, estás con la Pauli’. Y él decía ‘Qué bueno’. Y ahora que ni siquiera tengo eso, es solamente tomarle la mano y decirle ‘Aquí estoy’”.

Y reveló que “el Augusto nunca ha dejado de ser el Augusto. Lo miro a sus ojos, cómo se ríe, las cosas con las que goza, y nunca he dejado de reconocerlo. Y él, hasta el día de hoy en su máxima desesperación, cuando se para y mira, grita ‘¡Pauli!’, yo le digo ‘Augusto, aquí estoy’. Y yo creo que no me ve, pero sabe que estoy ahí”.

Incluso, al hablar del amor, la actriz expresó que “dicen que el amor de un padre a un hijo es incondicional, y eso a mí me da mucha lata porque significa que los que no tenemos hijos no tenemos la capacidad de amar incondicionalmente. Y yo te puedo decir que yo amo incondicionalmente a Augusto”.

Junto a esto, la intérprete confidenció en aquella oportunidad una crisis que vivió junto a su pareja, que la hizo reflexionar acerca de poder perderlo. “Yo que supuestamente estaba muy preparada para todo, casi me morí. Y fue tan fuerte sentir eso, cuando te dicen que no, que la sobrevida es de un mes, el shock, el impacto, que me vi totalmente en pelota”, contó.

Luego, añadió que esto la hizo tomar una decisión: “Estaba en la pieza llorando aterrorizada y de repente me paré y dije ‘no, esto no se lo merece el Augusto y no me lo merezco yo’. Yo tengo que ser capaz de acompañarlo en lo que está viviendo, pero no puedo permitirme morirme yo. Lo que yo necesito ahora es volver a la vida, volver a armarme, a componerme, no sin haber pasado por esto, no sin darme cuenta que en el momento en que él se moría yo también me estaba muriendo. Entonces bajé, sin llanto, y conversé con el Augusto largo y tendido, le dije que ya era el momento de empezar a separar estos procesos y volver a recobrar mi vida, de su mano nuevamente, pero que estábamos viviendo momentos donde yo tenía que recuperar energía y fuerza para seguir adelante y acompañar estos momentos que se van haciendo cada vez más complejos”.

Un relato del que varios se acordaron este viernes, fecha en que se confirmó el fallecimiento de Augusto Góngora, y donde muchos se volcaron a enviarle todas sus condolencias a Paulina Urrutia.