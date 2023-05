Pesar en las artes: Confirman fallecimiento de Augusto Góngora a los 71 años

Una triste noticia fue la que alertó el Centro GAM durante la tarde de este viernes. El fallecimiento de Augusto Góngora, destacado periodista y pareja de Paulina Urrutia.

“El destacado periodista, documentalista, cineasta Augusto Góngora hoy ha fallecido”, señalaron en la cuenta oficial de la institución.

Y agregaron “agradecemos su mirada aguda en los contenidos culturales de TV, su resistencia a la dictadura y su vida que nos llenó el alma”.

Finalmente, indicaron en el mismo posteo que “abrazamos especialmente a Paulina Urrutia”, enviándole todas sus condolencias.

Los últimos años de Augusto Góngora

Así, el pesar en el mundo de las artes se multiplicó rápidamente, recordando sobre todo su historia de amor con Paulina y también sus últimos años, luchando contra el Alzheimer, la cual plasmaron en el documental La Memoria Infinita, de Maite Alberdi.

De hecho, en junio del año pasado la actriz habló de esto en el capítulo de De Tú a Tú que protagonizó. Y señaló que la patología “es una muerte en cámara lenta donde día a día, hora a hora y minuto a minuto vas perdiendo algo de esa persona, y eso es abrumador. Pero al mismo tiempo es lo más bello”.

Incluso, rememoró la salida del rostro de programas como Cine Video y Hora 25 del directorio de TVN, cargo que debió dejar apenas nueve meses después de ser nombrado. “Me dijo ‘Paulina, me tengo que salir del directorio’. Y yo por dentro ‘Gracias a Dios’, y le pregunto ‘¿por qué?’. Y me dice: ‘Porque no estoy al 100%’”, indicó.

De esta forma, la historia de Augusto Góngora comenzó a ser rememorada con cariño por muchos quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él.

Por ejemplo, el Presidente Gabriel Boric fue uno de los que expresó su pesar. “Hoy ha partido Augusto Góngora, gran periodista que llevó la cultura de nuestro país a lo más alto y fue parte del valiente equipo de Teleanálisis. Un gran abrazo a su compañera, Paulina Urrutia, su familia y seres queridos en este difícil momento”, dijo.

En tanto, el cantante Don Rorro de Sinergia señaló “qué noticia más triste. Augusto Góngora fue un gran embajador de la cultura en Chile, la visibilizó mostrando expresiones culturales que rara vez habían aparecido en TV abierta. Cine Video era un programa fantástico. Abrazos a Paulina Urrutia, que acompañó a un Grande”.

Y el periodista René Naranjo manifestó en sus redes “lamento la partida de Augusto Góngora, figura fundamental de los contenidos culturales de la TV pública en los 90 y 2000. Tuve el gusto de trabajar con él cuando fui editor del programa “Revólver” (1996) y él estaba a cargo de Cultura en TVN”.